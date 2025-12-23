近年、国や地域別の幸福度ランキングや「ウェルビーイング」という言葉が注目を集めています。この「幸福」というテーマについて、京都大学人と社会の未来研究院の内田由紀子教授は「自分たちが生きている文化・社会環境におけるウェルビーイングとは何かを問い、データを適切に解釈すべき」と語ります。今回は、内田教授が国際比較を通して日本社会における幸せの特徴を探った著書『日本人の幸せ―ウェルビーイングの国際比較』から一部を抜粋してお届けします。

幸せの統計学

日ごろの暮らしの中で、皆さんはどのような時に幸せを感じますか。

そもそも、幸せとは一体どういうものでしょうか。多くの人が重要だと考えている要因は、健康や経済状態、友人との付き合い、あるいは毎日の楽しみです。もちろんそれぞれがどれぐらい大事かというのは個人の価値観や状況によっても違います。

元気な時にはあまり健康については考えずに「お金がもっとあったらなあ」などと願ったりします。しかし病気になったとたん健康のありがたさに気がつく、という場合もあるでしょう。人はその時に「足りない」ものが充足すれば幸せになれるのではと考えがちです。

逆に言えばすでに持っているものを評価して「幸せだなあ」とかみしめる機会は少ないのかもしれません。今あるものに充足を感じることができるなら、私たちはもっと幸せになれる気もするのですけれど。

幸せはきわめて主観的

幸せはこのようにきわめて主観的なものです。

他人から羨まれるような大きな家に住んでいる人でも、別の何かで苦しんでいるかもしれません。

逆もしかりで、周りから大変そうに見えても、本人はいたって幸せというケースもあります。

このように客観的な条件だけでは説明できない個人差が、一定程度存在します。たとえば同じ年収の世帯でも、幸せな人とそうでない人はいます。

主観的だからと言って…

とはいえ、主観的だからと言ってすべてが「気の持ちよう」という意味ではありません。

全体的に言えば、世帯収入が１０００万円ある家のほうが、２００万円の家の人よりは幸せと感じている確率は高いという統計的な事実があります。



年収と同じように、教育水準や健康、人付き合いについても同じです。

気の持ちよう、あるいはそれぞれの「幸せの定義の仕方次第」という余地を残しつつも、全体的に言えば幸福をもたらしてくれる「確率が高い要素」は存在するわけです。

幸福の「あいまいさ」

私はこうした幸福にまつわる「あいまいさ」が面白くて研究を続けてきました。絶対的であるようでいてまったく相対的で、形がはっきりしない。しかし考えてみれば幸福だけが特別にあいまいなわけでもないと思います。

たとえば「＊＊をすると発がんする確率が高い」とか「＊＊を食べると健康になる」なども、その確率が高まるという意味であって、＊＊をすれば「かならずこうなる」、というのではありません。

確率と言っても、必ずしも７割や８割のような相当に高い確率でなく、たとえ１割とか２割であっても、その関係が「存在しうる」という「確からしさ」に基づいて判断されるケースはあります。特に心理学で扱う説明では、２~３割くらいでも十分に意味があることが多いです。

幸福にまつわる研究データからも、こうすればほぼ間違いなく幸せになれる、というような確率の高さはないかもしれません。しかし一定の関係が存在するという確からしさが示されており、必ずしもあいまいすぎてどうしようもない、ということではありません。

※本稿は、『日本人の幸せ-ウェルビーイングの国際比較』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。