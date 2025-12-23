デートや家族・友人とのお祝いに、自分へのごほうびに。ちょっと贅沢したいランチにおすすめのお店を、食の専門家たちが紹介する連載『ごほうびランチ』。今回紹介するお店は、東京・広尾にあるフランス料理店「d’ici」です。（撮影：前川明範）

【写真】具にチーズ、卵、ツナ、オリーブ、トマトを加えたオリジナルガレット

伝統的なフランス料理が自由に楽しめるビストロ

何かと集まりの多い、この季節。女子会を兼ねたランチにおすすめしたい一軒が、広尾のフランス料理店「d’ici」だ。

フレンチとはいっても、店の雰囲気は至ってフレンドリー。メニューを見れば、「魚のスープ ルイユ添え」や「エスカルゴのフリカッセ ヴォロヴァン仕立て」など伝統的なビストロ料理が並ぶ。

アラカルトで好きに食べるのもいいが、ランチならプリフィクススタイルのコースがおすすめだ。前菜、ガレット、メイン料理にデザートまで付いて4200円と、コストパフォーマンスも上々。

シェフの藤原裕太さんは、あのシャトーレストラン「ガストロノミージョエル・ロブション」でスーシェフまで務めた実力の持ち主と聞けば、期待に胸も弾むはず。



ガレットは、スタンダードなチーズとハム、卵の〈コンプレット〉など4種類から好みを選ぶスタイル。写真は人気の〈ニソワーズ〉で、具にチーズ、卵、ツナ、オリーブ、トマトを加えたオリジナルだ

見た目はシンプルながら、カルパッチョの鮮魚は、塩、白胡椒やセロリの葉と生姜で一晩マリネ。こうした細やかな下拵（ごしら）えが、上質な美味しさを生み出している。また、フランスはブルターニュ地方での修業経験を持つシェフだけに、当地の郷土料理〈ガレット〉も思い入れの深い一品だ。



「d’ici」店内写真

d’ici（ディシ）（東京・南麻布／フランス料理）

●住所：東京都港区南麻布5-2-40 日興パレス南麻布1階

●電話：050・1721・6422

●営業時間：朝／8：00〜10：00、昼／10：00〜15：30（L.O.14：30）、夜／17：30〜22：30（L.O.21：30） 月曜休

●メニュー：朝／朝食プレート2400円〜など 昼／コース3200円〜、アラカルト 夜／コース6600円〜、アラカルト

●アクセス：東京メトロ広尾駅より徒歩5分

●公式サイト：https://dici.tokyo/