仕事に家事に、一年中忙しく働いた締めくくりには、ちょっと贅沢なギフトを自分に贈ってみませんか。心が高揚するメイクにスキンケア、髪とボディを潤いで満たすボディケア……。麗しい香りで包んでくれるご自愛美容は、新年も頑張ろうというモチベーションになるはずです（撮影：ケント・チャン スタイリング：山本瑶奈 構成・文：片岡えり）

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

【Make Up】

バッグに忍ばせればテンションアップ間違いなし！

【なめらかで透き通るセミマット肌に】

１：ディオールスキン フォーエヴァー ヌード マット フィルター 01 ￥7,810／パルファン・クリスチャン・ディオール

テカリとくすみを消し、毛穴をぼかすプレストパウダー。ヒアルロン酸配合で潤いも補う。

【ケアと美発色を両立しふっくらと】

２：ザ・リップ トリートメントハニー ￥9,350／ラ・メール

海藻由来の独自の美容成分で、唇を本格的にトリートメントしながら美しい色も楽しめる。穏やかなピーチベージュで表情までふっくら優しく。

【ツヤツヤに潤うリップが長続き】

３：バーバリーブリット シャイン 606 ￥5,720／バーバリービューティ（コティジャパン）

サッとひと塗りで思い通りに発色して潤うリップ。肌なじみのいい光り輝くローズでフェミニンな魅力をアピール。

【唇が主役になる、セミツヤリップ】

４：FUCKING ファビュラス リップ F1 ピオニー￥8,250／トム フォード ビューティ

スルスルとなめらかに広がり、しなやかにフィット。かすかに光を感じる、甘さを抑えたベージュピンクと潤い感でふっくら。

【スキンケアファンデで潤いと輝きを】

５：サブリマージュ レサンス ドゥ タン クッション 全6色 ￥33,000／シャネル

肌を保護＆保湿する成分を贅沢に配合し、上品な光を放つなめらかで自然な仕上がりに。優美なポーチ付きなのも嬉しい。

【カバーしながら立体的なハリツヤ肌】

６：エクシア アンテリサンス リフトエマルジョン SPF30･PA+++ 全6色 ￥14,300／アルビオン

エマルジョンタイプでしっとりフィットし、ハリとツヤに満ちた頬高仕上げ。凹凸もくすみもサッとカバー。

【Skin Care】

自信溢れる肌を育む実力派の逸品たち

【ハリに満ちたシャープな小顔に】

１：リプラスティ ルコンストラクション ナイト クリーム 50PX 50mL ￥73,260／ヘレナ ルビンスタイン

注目の美容成分プロキシレンを50％と高濃度配合。手で包み込むメソッドを併用して立体感と輝きを自己ベストに。

【弾力を生み出す夜のクリーム】

２：クレームアンタンシヴR（ニュイ） 50g￥19,250／クレ・ド・ポー ボーテ

コラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸を生成する夜の肌機能を最適化。睡眠中に潤いを深く届け、翌朝はふっくら明るく。

【血色ツヤ肌を養うマッサージ美容液】

３：ザ・ギンザ ハイブリッドジェルオイル n 100mL ￥29,700／ザ・ギンザ

ジェルとオイルが融合したとろける感触。マッサージをすることで触れたくなるほどなめらかなツヤ肌に。フレッシュな香りも極上。

【輪郭すっきり、シワもたるみもケア】

４：センサイトータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム〈医薬部外品〉 50mL￥33,000／カネボウ化粧品

引き上げて引き締まる心地よい密着感。ナイアシンアミドでシワ改善も。

【2週間後、ハリの頂点を上向きに！】

５：SK-II スキンパワー リニュー クリーム 50g ￥18,700（編集部調べ）／SK-II

緩んで変化したキメ、シワの流れをふっくら上向きに整える“頂点ケア”。ハリの頂点位置が変化し、酸化を防いで潤いもアップ。

【化粧水で潤いも輝きも立体感も】

６：B.A ローション 120mL ￥23,100／ポーラ

美容液のように濃密で、角層のすみずみまですばやく浸透するハイテク処方。独自のエイジングケア成分をたっぷり含み、引き締まり感と明るさも実感できる。

※記事内の商品価格はすべて税込です