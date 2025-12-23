創業200年、数々の文士に愛されてきた、銀座の小さな老舗呉服店『むら田』。60歳でその店を継ぎ、91歳まで店に立った店主・村田あき子さん。独特の美意識で、きものを愛し続けた女店主が、きものとともに生きた日々とは。あきこさんがその人生を語った『九十一歳、銀座きもの語り』より、一部を抜粋して紹介します。

【写真】先代の村田吉茂創案の振袖「モダン松」 どこか現代美術の抽象画のようにも

* * * * * * *

変わり者の店主

先代を知るお客様の間で今も語り草になっているのが《売ってもらえなかった》思い出です。驚いたことに、似合わないと思えば先代は絶対にきものを売ろうとしない店主だったのです。

それも身も蓋もないほど直截（ちょくせつ）に「およしなさい。似合いませんよ」などと言うので、私はいつもはらはらさせられていました。若いお嬢様に「あなたはまだきもののことを分かっていないから、もう少しお勉強していらっしゃい」と言うことさえあったのです。

そんな調子ですから時にはお客様と口論にもなりますが、少しすればまた来店して頂けるのは不思議なほどでした。そしてそんなお客様ほどいつしか先代の崇拝者のようになっているのでした。

とは言え、お客様としても、どうしても反物をあきらめられないこともあり、中には頭脳戦を展開される方もいらっしゃいました。

朝に弱い先代がまだ姿を現さない開店早々の時間を狙って、そそくさと買い物をされるのですが……、こんな工夫をしなければ好きな反物を買えない店というのも尋常ではありません。

もう一つ、やはり語り草になっているのが、とどまることを知らない熱弁です。ああ、駄目だな、こんな配色は野暮ったい。ありきたりな古典模様だってこうしてデフォルメすれば新しく見せられるんだから……などなど、年がら年中きものに頭をめぐらせアイディアがあふれて止まらないのです。

その相手は、ある時は《模様師さん》と呼ばれる職人さんでした。誂えの図案の打ち合わせに来たら最後、店の二階でお酒を酌み交わしながら始発まで帰してもらえません。

また、仕入れに行った問屋さんでも番頭さんを相手に30分、1時間と熱弁を振るい、先方も「むら田さんが来た！ 話が長いぞ」と心得ていますからふんふんと聞いてくれますが、そうやって物申すだけで何も買わないのも、そこは江戸っ子としては格好がつかないということで、結局、何点も発注して帰ることになりました。

そんな先代は、自分自身も大変おしゃれな人でした。ふだん店に立つ時は洋服のことが多く、シャツはやや丸みを帯びた衿の「和光」製、スーツはホームスパンの上質なツイードで作り、靴下なども微妙に色調が違うグレー系でとんでもない数を揃えていました。

きものについては紬を好み、紺、焦げ茶、鼠色などの濃い地色の小絣やしっかりとした地風の無地、特に結城紬をよく着ていました。薩摩など木綿の織物も大変気に入りで、私の息子たちが受け継いで今でも着ています。

《姿がいい》と先代はよく口にしました。あの人は姿がいい。この帯にこのきものなら姿がいい。そういう先代もまた、実に姿は良かったのです。



『九十一歳、銀座きもの語り』（村田あき子・西端真矢：著／KADOKAWA）

「むら田」調

強烈な個性で時に周囲を振り回しながら、きものの世界を突き進んだ先代ですが、実は、その背後には、戦争に由来する苦く厳しい覚悟があったこともお話ししておきたいと思います。

明治のはじめから昭和20年の敗戦まで、日本では健康な男子は3年間兵役に就き、戦時であれば戦場に派遣されて命を落とすこともありました。

ただ、例外もあって、その男子が一家の唯一の働き手である場合は家族の暮らしが成り立たなくなるため、特例として兵役が免除されていたのです。

19歳にして母と姉、妹を養っていた先代はまさにこの特例に当たりました。けれど胸のうちではそのことが大きく響いていたようです。同年代の男性の多くが戦場で命を賭としたのに、自分は日本男児の義務を果たさなかった。その分、良い仕事をして、この国の文化に尽くさなければならない……。

生来情熱家だった先代ですが、この謂わば負い目の想いがいっそう厳しく自らをきもの道に打ち込ませたことを、折に触れて語っていました。

こうしていつしか一つのスタイルが生まれていました。

ぱっと見にはあっさりとして地味。けれどよく眺めてみれば、特別丹念な手で織られた紬に、しゃれた、ありきたりではない帯を締めている――そのようなスタイル、それまでの銀座には存在しなかった新しいスタイルを先代は生み出していきました。

やがていつからか《むら田調》と呼ばれるようになったそのスタイルは、銀座だけではなく東京の他のどの街にも、京都にも、日本のどこにもないスタイルだったのだと思います。

私はたまたまその中に飛び込んで無我夢中で吸収し、そして91歳になった今も《むら田調》を守り続けている。いえ、もうそのスタイルが私自身そのものになっているのでしょう。

一方で、先代は、染めの新作きものに取り組む時には大胆でモダンな一面を発揮しました。たとえばピカソの絵の道化師が着た衣装の模様をきものにふさわしい配色に変えた付下（つけさげ）。訪問着の裾模様にした伝統の遠山（とおやま）模様も、先代の手にかかると色や技法の用い方の妙によって、どこか現代美術の抽象画のようにも見えました。

このような大胆な染めと、シックな《むら田調》と。一人の人間がこれほど多面的な創作を行うことに私は目を見張りましたが、けれど、奥深いところでは、洒脱（しゃだつ）な美意識を響かせ合っていた――。そのように思ったりもします。

※本稿は、『九十一歳、銀座きもの語り』（村田あき子・西端真矢：著／KADOKAWA）の一部を再編集したものです。