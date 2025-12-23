美容の世界は日進月歩。若い頃に覚えたスキンケアやメイク法などを、何十年も変えずに続けていてはもったいない。大人ならではの美容法を見直してみませんか（イラスト：なめきみほ）

Q. 美顔器を使うべき？安価なものも出ているけど、本当に効果があるの？

アメとムチという言葉がありますが、肌においてもその両方が必要です。アメに当たるのは、潤いや栄養を補っていたわること。ムチとなるのは、ほどよい刺激を与えること。

なぜなら私たちの肌は、年齢とともに本来の働きが緩慢になり、停滞した状態になってしまうからです。

細胞の再生スピードが落ちるのはもちろんのこと、血流が悪くなって毛細血管がゴースト化するし、不要なものを排出する力も低下。皮膚の下にある筋肉は痩せて硬くなり、筋膜はゆるむいっぽう。

スキンケアは、主に〈アメのケア〉で、美顔器は〈ムチのケア〉といえるでしょう。表面からでは届きにくい深部の筋肉を刺激して引き締めるのに効果的です。

EMSやRFと呼ばれる微弱な電気刺激による〈ムチのケア〉が、顔に30種類以上ある表情筋や、それを包み込む筋膜を活性化。滞りがちな血流と代謝を整えることができるのです。

ただ注意したいのは、やりすぎや誤った方法でケアしてしまうことです。その点、頬に接着するだけのヘッドホン型のものや、顔を覆うように装着するだけでリフトアップや肌のトーンアップ効果が期待できるマスク型は、初心者でも使いやすい画期的な設計。使用時間さえ守れば、肌や筋肉に負担をかけすぎることはありません。

頭皮やボディにも使えるブラシ型の美顔器や微細なミストが噴射されるものは、「メイク前に使うといい」とメイクのプロやモデルさんたちの間で評判になったもの。手の届きやすい価格のものも登場して取り入れやすくなった今がチャンス！ 安価だから効果がないということはありません。

実は私も、美顔器が続かなかった派。「今日は時間がない」「ジェルがなくなった」などといった理由で、一度サボるとそのままずるずる使わなくなったことが何度あったか……。

けれど使ってみると、その効果は歴然。あご下のもたつきがすっきりし、ほうれい線も浅くなってくるだけでなく、肌全体の調子がよくなってメイクの乗りもアップするのです。

効果を得るには、短時間でも毎日使うのが鉄則ですが、週に数回でも使う価値はあり！ 電動歯ブラシのように、洗面所や化粧品の隣に出しっぱなしにして、目につくようにしておくのも使い続けるコツかもしれません。

初心者でも使いやすい美顔器

38本の電極がしなやかにフィットし、頭皮とボディをじわじわほぐす

●ELEKI BRUSH+ 49,800円

ブラシ型の美顔器で、EMSと赤・青LED、さらにRF波も搭載されているのにこの価格！ 小回りの利くサイズ感で使いやすさ抜群。顔のたるみに直結する頭皮はもちろん、頬やフェイスラインの下垂につながる首筋・肩のコリ、滞りのほぐしにも効果的。少しビリビリするのが、効いている感じがする、という声が多数。

ハンズフリーだから楽々。「干渉波EMS」が表情筋を刺激

●エフェクティム クイック フェイシャルトレーナー 59,400円、アミノ-プロテイン クリーム50g 9,900円

理学療法・整骨院などで使われている「干渉波EMS」を搭載。異なる周波数の電流が2種類同士干渉し合うことで筋肉を刺激する。専用クリームの併用がおすすめ。たった3分の使用で頬のもったり感がすっきり。ハンズフリーで使えるのがとにかく便利。

初心者にも使いやすいマスク型。《装着するだけ》でもたつきとくすみをケア

●ブルーグリーンマスク リフト 77,000円

2色のLEDとEMSによる表情筋ケアで、くすみ・潤いともたつきケアに同時アプローチするマスク型。同梱のセラムをつけて10分間装着するだけだから、使い方がわからない、面倒という悩みも解決。折りたたみ式で場所をとらず、コードレス式なのも使いやすい。

マイクロミストが肌を包む心地よさ。肌の明るさ、メイク乗り、化粧品の浸透がアップ!

●LINKA クリスタルミストエアスプレー 8,800円

エアブラシのように細かいミストがふわっと広がり、瞬時に肌を潤して血流をアップ。ハンドプレスでは得られない保湿感により、湯上がりの肌のような血色感が生まれ、次に使う化粧品の浸透がアップする。小型なので場所を取らないのも魅力。

※LEDとは、発光ダイオード（光る半導体）のことで、光の色により期待できる美肌効果が異なる。EMSとは、弱い電気刺激で筋肉を収縮させる技術のこと。

RFとは、電磁波の一種であるラジオ波（高周波）を指す。たるみ・シワ・肌質改善に幅広く効果が期待できる

※記事内の商品価格はすべて税込です