京都にある漢方心療内科で、現役医師として働いている藤井英子さん。93歳の今も、心身に不調を抱える患者さんと向き合い続けています。ストレスや怒り、不満、落ち込みなど、心のモヤモヤを解き放つ極意を聞きました。（構成：野田敦子 撮影：福森クニヒロ）

【写真】今でも参考にしているという、漢方の名医・浅田宗伯の医書『勿誤薬室方函口訣』

* * * * * * *

心とからだは深くつながっている

産婦人科医として7年、精神科医として30年以上、さまざまな患者さんを診てきました。当時から漢方を治療に取り入れてはいましたが、50代のころからその奥深さにさらに魅せられるように。長年勤めてきたクリニックを退職したのをきっかけに、小さな漢方心療内科を開院することにしたのです。89歳のときでした。

早いもので、あれから4年。93歳になった今も、週4日の診療を続けられているのはうれしい限りです。ひっそりと始めた完全予約制の医院に、今では飛行機や新幹線を使って、はるばる来院してくださる方もいらっしゃいます。

患者さんは、人間関係や仕事、子育て、介護のストレスなど心の不調に苦しんでいる方もいれば、原因不明の頭痛やめまい、動悸、不眠などの体調不良、漠然とした不安感、抑うつ感、気力減退に悩んでいる方など、さまざまです。

驚かれる方も多いのですが、私は悩みをうかがい、対話などをとおして問題を解決していくカウンセリング療法を主としていません。

「心身一如」という言葉をご存じですか？ 東洋医学の基本的な考え方で、心とからだは別々ではなく、深くつながっているという意味です。

からだに不調を感じているならば、心にも原因があるはず。気分がふさいでつらいなら、からだの栄養不足や機能不全が隠れている可能性がある。

私はそんなふうに捉えて、表層の症状だけをピンポイントで治すのではなく、心身の症状を見定めて適した漢方を処方し、さらに生活習慣を見直していただくことで心とからだのバランスを整えていきます。そうして、患者さんの悩みに向き合い続けてきました。

漢方薬には、からだの中の「気（き）（エネルギー）」、「血（けつ）（血流）」、「水（すい）（水分）」のバランスを正常に戻す働きがあります。その結果、不眠や不安といった心に不調を招く原因が次第に取り除かれていく。

時間をかけて心身の両方を健やかな状態に整えていくので、その人が本来もっている自然治癒力も少しずつ高まっていくんですよ。残念ながら、心身の不調にすぐに効く頓服薬はありません。おつらいかもしれませんが、焦りは禁物です。

来院してくださる皆さんに必ず申し上げるのは、「大丈夫、きっとよくなりますよ」ということ。ときには、「先生に何がわかるんですか？」と叱られることもありますが（笑）、こればっかりは本当だから譲れません。

ご自身でも「大丈夫、きっとよくなる」と声をかけ、自己治癒力を信じて、ゆっくりと生活習慣を見直すことが大切です。

起きたことよりも次にどうするか

患者さんに漢方薬を処方するときは、「その気になったら飲んでみて」とお伝えする程度にしています。医師の中には、患者さんが言うとおりにしないと怒る人もいるそうですが、そんなことで怒っていたらあきませんよね（笑）。

思うように飲んでくださらなくても、「今は、そんな気分やないのね」と静かに受けとめて、様子を見るのが一番です。そのうちに患者さんの気が変わり、「飲んでみようかな」となることは多いですから。

無理強いしないのには理由があります。こんなことを言うとそっけなく聞こえるかもしれませんが、患者さんの困りごとは患者さんのもの。医師だからといって、必要以上に立ち入ってはいけないと考えているからです。

そもそも人は、誰であっても自分以外の悩みや課題を解決することはできないもの。家族や友人が悩んでいる姿を見ると、心配のあまりつい口を出したくなりますよね。でも、はたしてそれで事態が好転するでしょうか。

どんなに近しい間柄でも、その人にはその人の人生があります。「〈相手のため〉を口実に、課題や悩みを勝手に取り上げてはいけない」、そう私は考えているのです。

私には、亡き夫との間に子どもが7人、孫とひ孫は合わせて15人います。次男と一緒にクリニックを運営し、次女とは同居していますから、子どもたちには助けてもらったり元気をもらったりの毎日です。

それでも子どもは子ども、私は私。別人格ですから、何かを期待したり、干渉したりはしません。私の性格がさっぱりしているということもあるかもしれませんが、家族の悩みも、患者さんの悩みも、そのまま「自分ごと」にはならないのです。

とはいえ人間は社会的な生き物ですから、誰もが必ず誰かのために心とからだを砕いて生きています。だからこそ、自分ひとりならば味わうことのない困難や苦しみを抱えることになってしまうのも当然です。

それでも人はひとりでは生きられない。これはもう宿命と呼ぶほかありません（笑）。人間関係はなければ寂しく、あれば煩わしいもの。うまくいかなくて当然なのです。

人と人の間に必要なのは、ほどよい心の距離。「心の距離なんて、どうやってとるの？」と思われるかもしれませんが、方法はいたって単純。「その存在を忘れる時間を作る」だけです。

最初のうちは、5分でも10分でも構いません。うまくいかない家族や親戚、ぎくしゃくしている友人、職場の苦手な上司、思い出すと腹が立つあの人この人をいったん忘れてみる。折り合いをつけよう、仲良くしよう、とがんばるのをやめるのも手です。

どうしても頭から離れないときは、何か別のことをしてみるのもいいですね。ご自分の好きなことがあれば、ぜひそれを。ないならないで大丈夫。大げさに考えず、すぐにできる簡単なことに集中すればいいのです。

私は診療の最後に必ず、「ご自分を大切にしてください」とお声がけするようにしています。するとハッと表情の変わる方がいらっしゃる。「ああ、この方は、ずっと自分を後回しにして、誰かに尽くしてこられたのだな」と感じることが少なくありません。

何よりもまず、自分を大切にすること。自分が自分を大切にしなくて、ほかの誰がしてくれるでしょう。あなた自身の心とからだの声を聞き、いたわり慈しんであげましょうよ。自分のことに集中し、心地よくいられる居場所や人間関係を大事にしてほしいなと思います。

誰かへの心配や期待、過去への執着や未練、後悔などは悩みを生む元凶です。ほどよく忘れて、「そんなことよりも、今」とサラリと前を向いて生きるのが一番。

私は、ネガティブな気持ちを翌日に持ち越すことはほとんどありません。理由は簡単。「持ち越さない」と決めているからです。起きてしまったことをあれこれ考えるより、次にどうするかを決めるほうがずっと大事だと思いませんか？

＜後編につづく＞