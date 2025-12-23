48歳・年収900万円男性が選んでよかったふるさと納税「群馬県片品村のスキー場リフト1日券」
食品から日用品、地域の名産品まで、毎年さまざまな返礼品が用意されているふるさと納税。どれを選ぶか迷う人も多いのではないでしょうか。特に年末は寄付の締め切りが近づき、寄付先を検討する家庭も増える時期です。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、東京都在住48歳男性の「選んでよかった2025年ふるさと納税の返礼品」を紹介します。身近な視点から選ばれた返礼品の一例としてご覧ください。
回答者プロフィール年齢性別：48歳男性
同居家族構成：本人、妻（40歳）、子ども（12歳）
居住地：東京都
雇用形態：正社員
年収：900万円
現預金：数万円
リスク資産：800万円
▼リスク資産内訳
・投資信託：400万円
・日本株：400万円
「一番よかった返礼品は群馬県片品村のスキー場リフト1日券」ふるさと納税歴は「5年」。毎年「自分名義で5万円程度」利用しているという今回の投稿者。
2025年に最も満足した返礼品について、「群馬県片品村」の「スキー場リフト1日券」を挙げています。
選んだ理由については、「スキーには毎年行っている。リフト券が年々高騰する中、返礼品としていただけることが魅力的に感じたため」と回答。
実際に手元に届いてみると、「片品村の複数のスキー場から任意の1カ所が選べるため、自由度が高いのがよい」と感じたそう。
この冬「雪が積もってスキー場が全面オープンしたら使いたい」と語られています。
「ふるさと納税は自身にとって生活の足し」返礼品を選ぶ際に重視しているポイントは「普段使いするものであること」と投稿者。来年以降も「米やビールなどは普段使いするため引き続き寄付を続けたい」と言います。
ふるさと納税のよさについては「全国各地の特産品や返礼品を、自己負担額2000円で受け取れる点。また以前はポイントサイトで多めのポイントがもらえたので、ほぼ無料に近い状態だったのがよかった」とコメント。
一方で「税負担軽減の反映が翌年で、かつ具体的な金額が分かりづらい」点には不満があるとも。
最後に、投稿者にとってふるさと納税は「生活の足し。特別なものをもらう、というよりは、普段の日用品の延長。しかし、やはり選ぶときの楽しさはこの制度ならではだと思う」とまとめられていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)