「こんな最強夫婦って最高」人気YouTuberのモデル妻、夫婦おそろショット公開「美男美女」「イケメンすぎる」
男女2人組YouTuber「ばんばんざい」のぎしさんの妻でモデルの桜井美悠さんは12月21日、自身のInstagramを更新。おそろい洋服を着た夫婦ショットを披露しました。
【写真】桜井美悠のペアルックの夫婦ショット
「かわいい！私も着たい」桜井さんは「【 本日から販売スタート 】トレーナー / Tシャツ / バッグ すべて 受注生産 で（ご注文からお届けまでお時間をいただきます）」とつづり、8枚の写真を載せています。自身が手掛けたオリジナルの洋服を着用した夫婦ショットです。仲むつまじい姿を見せています。さらに「忙しい日、気分が上がらない日、とりあえずこれ着とこ、って思える安心感」と、デザインへの自信をのぞかせています。
コメントでは「可愛いー！美男美女」「かわいい！私も着たい」「美男美女で絵になるなぁ」「めっちゃかわいすぎる」「みーちゃん可愛い」「ペアで着たらちょーかわいいね！」「こんな最強夫婦って最高」「素敵な写真」「ぎしさん素敵すぎるイケメンすぎる」と、絶賛の声が集まりました。
「可愛いが詰まってる」普段の投稿でもかわいらしい姿をたびたび披露している桜井さん。16日には「最近の」と、自撮りのプライベートショットを披露し、「可愛いが詰まってる」「なにしてても天才的に可愛いです」「みーちゃん美しい!」など、称賛の声が寄せられました。興味のある人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
