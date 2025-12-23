Image: Google via Gizmodo US

スマホに、おうちに、車に。次はどう来る？

Googleはあらゆる自社製品に、AIアシスタント“Gemini”の搭載を開始していますが、今回Android Autoにもチャットボット機能が導入されることになりました。

Googleは11月20日、2億5000万台以上の車両に搭載されているAndroid Autoが、従来のシステムからアップグレードしたAndroidスマホユーザー向けにGeminiをサポートすると発表しました。

このシステムは、昨年からGoogle Pixelをはじめ、一部のサムスンGalaxyシリーズ、ZFold 7、ZFlip 7などのAndroidスマートフォン向けに順次展開されています。

GoogleのAIアシスタントは2023年当初、“Bard”としてリリースされました。2024年には“Gemini”に改名され、今やあらゆる目的地への道案内や、定型応答の枠を超えたメッセージの送信をこなし、車内での利用にも適しているとGoogleは自負しています。

また、Gmail、Googleカレンダー、Google Tasks、サムスンのカレンダーやリマインダー、ノートなどの機能もサポート。同社によると、将来的には他のサードパーティ製アプリにも対応予定なんだとか。

さらにGoogleは、Google Built-In搭載車両向けに、従来のGoogleアシスタントを引き継ぐ形でGeminiを段階的に導入しています。5月には、ボルボが自動車ブランドとしては初めてGeminiを搭載すると発表。2026年モデルには、改良版Google Automotive OSベースのインフォテインメントシステムが搭載される予定です。

ボルボが少数株を保有する電気自動車ブランドのポールスターは今週、今後ソフトウェアアップデートを行い、2026年モデルにGeminiを追加すると発表しました。

先月、ゼネラルモーターズは2025年中に、Android Automotiveベースのインフォテインメントシステムを搭載した自社車両にGoogle Geminiを搭載すると発表しました（シボレー・エクイノックスEVやキャデラック・エスカレードIQなどの電気自動車を含む）。ただし、同社は次世代モデル向けに独自のAIソフトウェアも開発中だとしています。

Source: Google, Volvo, Polestar, General Motors