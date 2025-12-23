専用「2トーン」＆「ブラックラスター内装」採用の特別仕様

トヨタは2025年11月20日に、「クラウンエステート」へ特別仕様車「THE 70th」を設定して発売しました。

この特別仕様車はどのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「クラウン」です！ 画像を見る（30枚以上）

1955年に初代が登場してから、2025年で70周年を迎えるトヨタの高級乗用車「クラウン」。

そんなクラウン生誕70周年を記念して、いままで16代目現行型の「クラウンクロスオーバー」「クラウンスポーツ」「クラウンセダン」の各ボディタイプに特別仕様車が設定されてきました。

そしてついにクラウンエステートにも設定され、全車に特別仕様車がラインナップされることとなりました。

今回の70周年記念の特別仕様車“THE 70th”は、2.5リッターPHEV（プラグインハイブリッド）モデルの「RS」と、2.5リッターHEV（ハイブリッド）モデルの「Z」の両方に設定されており、ともに内外装に特別なものが用意されています。

まずエクステリアでは、“世界に誇る日本のクラウン”を表現した専用の外装色として、“日本の風景との調和”を表現したバイトーンのボディカラーである「プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール（9万9000円高）」と「プレシャスメタル×ブラック（5万5000円高）」の2色を特別にメーカーオプション設定。

そして足元にはマットブラック塗装を施した21インチアルミホイールが備わるほか、「THE 70th」ロゴをあしらった専用のサイドデカールもメーカーオプション（2万2000円）として設定されています。

インテリアには黒い艶感が特徴の特別内装色「ブラックラスター」を設定し、シフトノブ、インストルメントパネル、専用キー、プロジェクションカーテシイルミ、マニュアルケースに「THE 70th」のロゴがプラスされます。

さらにRSのTHE 70thには、レッドステッチがあしらわれたスポーツレザーシートや、ディンプル加工を施した本革巻き3本スポークステアリングホイール、アルミペダルもプラスされ、よりスポーティなクルマに仕上がっているのもポイントです。

このように特別な装備が与えられているにもかかわらず、RS“THE 70th”ではベース車から10万円高の820万円、Z“THE 70th”でも7万円高の635万円とわずかな値上がり幅に収まっているのも魅力的。

また、すでにクラウンエステートを所有しているオーナー向けのアップグレードサービスである「UPGRADE SELECTIONS by KINTO FACTORY」にも、特別仕様車同様の装備に変更することが可能です。

THE 70thのロゴをあしらった「プロジェクションカーテシイルミ」、「プレミアムシフトノブ」、「サイドデカール」のほか、シートベルトを好みのカラーに交換できるアップグレードアイテムの「カラードシートベルト」も追加され、既存オーナーにとっても注目できるサービスと言えるのではないでしょうか。