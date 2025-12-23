『パプリカ』×「パルコ」コラボグッズ発売決定！ 敦子のトートバッグなど約45アイテム登場
2026年に公開20周年を迎える今敏監督によるアニメーション映画『パプリカ』と、PARCOの冬の大セール「パルコグランバザール」のコラボレーションを記念したポップアップストア「Paprika limited pop up store」が、2026年1月2日（金）から1月12日（月・祝）まで、渋谷PARCO、心斎橋PARCO、札幌PARCO、名古屋PARCOの4店舗限定で開催（※渋谷PARCOは2026年1月3日から）。本ポップアップでは、コラボレーションを記念したオリジナルグッズが販売される。
【写真】敦子のトートバッグ、時田の付箋もｗ 『パプリカ』コラボグッズ一覧
■『パプリカ』を落とし込んだデザイン
『パプリカ』は、精神医療研究所が開発した、他人の夢を共有できる画期的テクノロジー“DCミニ”が盗まれ、完全に操られた夢の中で、おぞましい罠が夢探偵パプリカを待ち受けていた…というストーリー。楽曲は、今監督の創作に多大な影響を与えた巨匠・平沢進が担当している。
そんな本作と冬の大セール「パルコグランバザール」がコラボレーション。“夢と現実の境目が溶けていく”物語から着想を得た、現実とアニメーションが入り混じるオリジナルキービジュアルやCM動画を全国の「PARCO」で展開していく。
そして本コラボレーションを記念したオリジナルグッズを販売する「Paprika limited pop up store」が開催。
本ポップアップでは、夢と現実が交錯するような躍動感あふれる『パプリカ』のシーンをデザインに落とし込んだ、約45アイテムのオリジナルグッズを展開する。
ラインナップは、敦子とパプリカがそれぞれデザインされた「デイリーユーストートバッグ」や、島博士が窓から飛び降りるシーンをデザインした「マウスパッド」、時田の大きなボディに書き込める「ダイカット付箋」など。
本ポップアップで販売されるオリジナルグッズは、2026年1月13日（火）の11時00分からグレイ・パーカー・サービス公式オンラインショップ「ゴリランド」でも発売される予定で、カプセルトイ商品の「ホログラム缶バッジ（全8種）」と「ミラーアクリルミニチャーム（全8種）」は、「GPSオンラインくじストア」で取り扱われる。
■『パプリカ』を落とし込んだデザイン
『パプリカ』は、精神医療研究所が開発した、他人の夢を共有できる画期的テクノロジー“DCミニ”が盗まれ、完全に操られた夢の中で、おぞましい罠が夢探偵パプリカを待ち受けていた…というストーリー。楽曲は、今監督の創作に多大な影響を与えた巨匠・平沢進が担当している。
そんな本作と冬の大セール「パルコグランバザール」がコラボレーション。“夢と現実の境目が溶けていく”物語から着想を得た、現実とアニメーションが入り混じるオリジナルキービジュアルやCM動画を全国の「PARCO」で展開していく。
そして本コラボレーションを記念したオリジナルグッズを販売する「Paprika limited pop up store」が開催。
本ポップアップでは、夢と現実が交錯するような躍動感あふれる『パプリカ』のシーンをデザインに落とし込んだ、約45アイテムのオリジナルグッズを展開する。
ラインナップは、敦子とパプリカがそれぞれデザインされた「デイリーユーストートバッグ」や、島博士が窓から飛び降りるシーンをデザインした「マウスパッド」、時田の大きなボディに書き込める「ダイカット付箋」など。
本ポップアップで販売されるオリジナルグッズは、2026年1月13日（火）の11時00分からグレイ・パーカー・サービス公式オンラインショップ「ゴリランド」でも発売される予定で、カプセルトイ商品の「ホログラム缶バッジ（全8種）」と「ミラーアクリルミニチャーム（全8種）」は、「GPSオンラインくじストア」で取り扱われる。