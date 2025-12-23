»Ø¤ò¿Ì¤ï¤»µÞÀÜ¶á¡ÄÅÚµï»Ö±ûÍü¡¢°µ´¬à¥¥ì¥Ã¥¥ì¥ÃáÄ©È¯¥À¥ó¥¹¤Ë¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍÅ±ð¡×
¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¤Ç·ã¤·¤¯¹ø¤ò
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÚµï»Ö±ûÍü(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬à°µ´¬¤Î¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÈÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ëNetflix±Ç²è¡Ö10DANCE(¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹)¡×¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÄÅè¥¢¥Ìò¤ò±é¤¸¤¿ÅÚµï¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ë¤Ï¥é¥Æ¥ó¤Î·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹õÈ±¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¤ÇÄ©È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë·ã¤·¤¯¹ø¤òÍÉ¤é¤¹¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥À¥ó¥¹¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ì¥Ã¥¥ì¥Ã¤ä¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍÅ±ð¡×¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤ª½é¤Î±ð¤ä¤«¤Ê¤ª»Ñ¡×¡Ö¤è¤Í¤µ¤ó¤â¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¥¢¥¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅÚµï¤ÏºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÇÃËÁõ¤Î»³ÅÄ¤è¤ÍÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÌòÊÁ¤ò¼¡¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£