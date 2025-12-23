¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãº®Íð¤·¤¿¡ª¡×Âç²Ï½÷Í¥Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç·ëº§Êó¹ð¡¢12·î°úÂà¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼µ×ÊÝÅÄ¤ì¤Ê¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¿¶ÂµÁÇÅ¨¤À¡×
À²¤ìÃå»Ñ¤ÎËå¤ÏÂç²Ï¤Ç²Ö³¡Ìò
¡¡°úÂà¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¬·ëº§¼°¤Ç¤ÎÂç²Ï½÷Í¥Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤ª°ú¤Î©¤Æ¤ò»ò¤ê¡¢¿´¤è¤ê¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈX¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µ×ÊÝÅÄ¤ì¤Ê¤µ¤ó¡£ÇòÌµ¹¤»Ñ¤ÇÀ²¤ìÃå¤òÃåÍÑ¤·¤¿Ëå¡¦µ×ÊÝÅÄ¼ÓÍ§¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·³ã¸©¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤ª»û¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á ¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï´ØÅì¤òÎ¥¤ì¡¢Æó¿Í¤Ç¤½¤Î¤ªÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ¤ì¤Ê¤µ¤ó¤Ï»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¤ÇËÌ³¤Æ»¤ÈÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥²¡¼¥à²»³Ú¡¢CM¥½¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°¡£º£·î12Æü¤Ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢À²¤ìÃå»Ñ¤ÇÊÂ¤ÖËå¤Î¼ÓÍ§¤Ï¡¢14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¡¢²Ö³¡¡¦¾¾¤Î°æÌò¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡»ÐËå¤½¤í¤Ã¤Æ¤ÎÏÂÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ë¡Ö»û¤ÎÄ¹ÃË?¤É¤ó¤Ê¿Í?¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãº®Íð¤·¤¿¡ª¡×¡Ö°ìÈÌ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ªÁê¼ê¤µ¤ó¤Î´é¤òºÜ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ëËå¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤Î¤Í ¼ÓÍ§¤Á¤ã¤ó¤Î¿¶ÂµÁÇÅ¨¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡¡µ×ÊÝÅÄ¤ì¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡ª¤³¤ì¤¬Ä¹ÃË¤Ç¤¹¡ª
Ê¶¤é¤ï¤·¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢·¶ºÀ»Ñ¤ÎÉ×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤«¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤³¤è¡×¡Ö¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÅÁÅý¤â¤¢¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ä¾Ð´é¤Ç¤´¼«¿È¤â¤Þ¤ï¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤â¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÏÂÁõÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£