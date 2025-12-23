左膝重症の南野拓実「モナコと日本に大打撃」。いずれにとっても深刻な痛手。仏メディア報道「W杯出場も危ぶまれる」
リーグ・アンのモナコは現地12月22日、南野拓実が左膝前十字靭帯断裂の重傷を負ったと発表した。
21日に行なわれたオセール戦に先発した30歳の日本代表MFは、36分に相手選手と接触して負傷。途中交代となり、顔を両手で覆いながら、担架で運び出されていた。
状態が心配されていた状況で届いた凶報。フランスのスポーツメディア『RMC Sport』は「モナコと日本に大打撃、南野はシーズン終了、ワールドカップ出場も危ぶまれる」と見出しを打った記事を掲載し、こう伝えている。
「最新のメディカルチェックによって確定したこの深刻な膝の怪我により、30歳の南野は今シーズンの終わりまでモナコで欠場することになる。今季は21試合に出場し、４得点・３アシストを記録した彼を失うことは、チームにとって大きな戦力ダウンとなる。この長期離脱は、モナコのクラブ経営陣に冬の移籍市場での計画変更を促す可能性もある」
全治期間は明らかになっていないものの、来夏に開催される北中米W杯の出場も絶望的と見られている。同メディアは「これは日本代表にも悪いニュースだ」とし、「日本代表で73試合に出場し26ゴールを挙げている同選手は、北米で開催されるワールドカップへの出場も不透明だ」と見立てた。
クラブと森保一監督が率いる日本代表の双方で主力を担ってきた南野の長期離脱は、いずれにとっても深刻な痛手となるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
