令和ロマン・くるまが、Z世代女子たちとのLINEにおけるジェネレーションギャップに直面し、動揺を見せた。

【映像】自分は大丈夫？最新のLINE事情

Z世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』では、ゲストたちが過去の恋愛エピソードを紹介。ゲストのインフルエンサー・おさきが「語尾の小文字（ぁ、ぃ、ぅ等）」を嫌う発言をした流れで、くるまは「ニョロニョロ（〜）がダメな風潮を2、3年くらい前に感じた」と吐露。自身のメッセージ作成における不安を口にした。

また、小國舞羽らZ世代は「LINEはだいたいスタンプで返す」とし、悩むよりもスタンプ一つで済ませる文化があるとした。一方、くるまやお姉さん世代は「丁寧さを出すために、文章を送った上でスタンプを添える」と発言。世代間でスタンプの運用方法や“正解”が異なると判明した。

郄橋ひかるは、こうしたLINEのやり取りを「戦略の見せ合い所」と表現。既読スルーやリアクション機能を含め、駆け引きが複雑化している現状に、くるまは「緊張感がある」と述べた。何気ない記号一つが『おじさん認定』に繋がりかねない現状に、くるまは困惑の表情を浮かべていた。

（ABEMA／『失恋ドーナッツ』より）