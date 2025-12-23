リチウムイオン電池向けの新たな電解質を開発したスン・ユエ氏/Prof Yi-Chun Lu/The Chinese University of Hong Kong

（CNN）スマートフォンから自動車まであらゆる製品に使われているリチウムイオン電池は、正しく保管・充電されていれば概して非常に安全性が高い。しかし一方で、何千件もの発火事例も報告されており、時には死者を伴うケースもある。

リチウムイオン電池には可燃性の電解質が含まれている。これは、有機溶剤に溶かしたリチウム塩溶液で、電荷が流れることを可能にするものだ。電池は、穴があくなどの物理的損傷、過充電、極端な温度、製造上の欠陥といった条件下で不安定になることがある。異常が起きると、急速に熱くなって発火し、「熱暴走」と呼ばれる危険な連鎖反応を起こすことがある。

商業航空は特にこの問題にさらされている。機内には電池駆動の機器があふれており、客室や貨物室での火災は極めて危険だからだ。

リチウムイオン電池をめぐる事故は、航空機の全損につながることもある。韓国・釜山で今年1月に炎上したエアバスA321はその例だ。捜査当局によると、頭上の収納棚に保管されていたモバイルバッテリーが出火原因だった可能性が高く、これを受けて一部の航空会社は同様の機器を禁止する措置を取っている。

香港中文大学の研究チームは今回、リチウムイオン電池の設計変更を提案した。既存の電解液に含まれる化学物質を入れ替えるだけでよく、既存の製造方法に迅速に組み込める可能性がある。

この手法は、先ごろ公開された研究で詳述されている。現在バージニア工科大学で博士研究員を務め、研究を主導したスン・ユエ氏は、「室温で高い性能を発揮しつつ、高温下でも優れた安定性を提供できる温度感性材料を設計する」ことで、性能を最適化する際に安全面に妥協する場合があるという問題を打破する発想に至ったという。

温度上昇させない

電池火災は一般的に、電解質の一部がストレス下で分解し、連鎖反応で熱を放出することから始まる。スン氏らの設計では、この連鎖反応を止めるため、2種類の溶媒を含む新しい電解液を使用する。

室温では、第1の溶媒が電池の化学構造を引き締め、性能を最適化する。一方、電池が過熱し始めると第2の溶媒が主導し、その構造を緩め、熱暴走につながり得る反応を遅らせることで発火を防ぐ。

実験室での試験では、この新設計の電池に釘で穴を開けても温度上昇はわずか3.5度にとどまり、従来型電池で起きた555度の急上昇は見られなかった。研究者によれば、電池の性能や耐久性に悪影響はなく、1000回の充電サイクル後も80％超の容量を維持したという。

「今回の発明は電解質なので、市販のシステムに簡単に導入できる。基本的には新しい電解液に入れ替えるだけだ」と、この研究著者の1人で香港中文大学の機械・自動化工学教授、ルー・イーチュン氏は述べた。

「製造工程で最も難しいのは電極、つまり固体部分だ。しかし、今回入れ替える電解質は液体なので、新しい設備や工程を追加することなく直接注入できる」

新しい手法により製造コストはわずかに上昇するが、量産すれば現行の電池と「ほぼ同水準」の価格になるとルー氏は指摘する。研究チームは現在、商用化に向け電池メーカーと議論を重ねている。実用化には3〜5年かかる可能性があるという。

試験ではタブレットを動かすのに十分な大きさの電池を作ったが、自動車向けなど、より大型化するにはさらなる「検証」が必要だとルー氏は語った。