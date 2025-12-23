Z世代のカリスマインフルエンサー・おさきがZ世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』に出演。現代ならではの徹底した「恋愛リスク管理術」を明かした。

「付き合う前に相手のSNSを見るか」という話題において、おさきは「絶対に見る」と即答。単に投稿写真を確認するだけではなく、「自己紹介を聞くよりもまずSNSを見て、コメントの返し方や文章の打ち方を全部見る」と述べ、交際前に徹底的な“身辺調査”を行うとした。

おさきは「SNSに人間性が全部記されている」と主張。特に許せないポイントとして、「語尾にちっちゃい『ぉ』や『ょ』を使う男は無理」と具体的なNG例を挙げた。投稿内容そのものだけでなく、リプライ（返信）の作法や絵文字の使い方、文章の癖から相手の人間性を判断していると語った。

また、小國舞羽ら他のZ世代メンバーも、写真共有アプリ「BeReal」での繋がり方や、Instagramの「親しい友達」機能の使い方で距離感を測ると発言。SNSの履歴が第一印象を決定づけるという、Z世代のシビアな恋愛事情が浮き彫りとなった。

