Ｊリーグ　全カテゴリーで最多を記録　Ｊ１〜Ｊ３年間総入場者１３５０万人…昨季１２５４万人をさらに更新

Ｊリーグは２３日、都内でメディア向けに２０２５年マーケティング領域に関する総括をテーマに説明会を開催した。

２０２５シーズンは、年間総入場者「１３５０万３２１０人」を記録。これは、史上最多の昨シーズン１２５４万人をさらに更新した（１０８％）。Ｊ１〜Ｊ３の全体平均も初の１万１０００人を超えた（１万１０８６人）。全カテゴリーで史上最多の入場者を記録した。

▼Ｊ１平均：２万１２４６人（１０４％）

▼Ｊ２平均：８８８８人（１１６％）

▼Ｊ３平均：３７６０人（１１１％）

スタジアム収容率８０％以上の試合は、２４シーズンの１４７試合から２５シーズンは２２９試合に大幅に増加した。「国立開催試合」（ＴＨＥ国立ＤＡＹ）は１０試合で計４８万人（平均４・８万人）を集めた。２５シーズン公式戦最多はルヴァン杯決勝（柏―広島）の６万２４６６人となった。

ＪリーグＩＤの総数も５０７万人（２５年１１月末時点）と５００万ＩＤを突破し、プロスポーツで最大規模の顧客基盤に発展し、さまざまなマーケティング策を打つことが可能になった。２５シーズン総入場者数の前年比推移について、ＧＷ期（４〜５月）、夏休み期（７〜８月）、終盤戦（１１〜１２月）と集客の山となるタイミングで２４年比を大きく上回った。加えて、シルバーウィーク期（９月）には子ども招待企画などを行い、新たに中規模の山を創出した。入場者数増の要因として「基本戦略のブラッシュアップと深化」を挙げ、「大規模招待×注力試合×ＴＶ露出（キー局・ローカル局）」の連動性を高めることで、フラッグシップ試合の量と質が高まったとした。

クラブ別前年比では、Ｊ１では名古屋、Ｇ大阪、鹿島、京都、岡山が平均入場者数最多を更新した。広島、岡山はリーグ戦ホーム全試合で完売した（岡山はビジター席除く）。名古屋、Ｇ大阪、鹿島などの“大箱クラブ”が前年比１１０％超と好調だった。

シーズン移行が行われる２０２６年に向け、Ｊリーグは「非常に大きな変革の年」と位置づけ、「世界に挑戦し、世界から選ばれるリーグへと進化していくために、ｔｏ Ｃ領域（※）への投資をより強化していく方針」（担当者）とした。

※ｔｏ Ｃ（カスタマー向け、個人・一般消費者に提供するビジネスモデル）