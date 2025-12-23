女子テニス元世界ランク４位の伊達公子さん（５５）が、夫婦のプライベート姿を見せた。

２３日までに元バドミントン日本代表の陣内貴美子さんのインスタグラムに登場。陣内さんは「毎年恒例になった ３夫婦揃（そろ）って一年を締め括（くく）る食事会」とつづり、元プロ野球選手の夫・金石昭人さんと伊達さん夫妻、元自転車プロロードレーサーの山本雅道さんとバレーボール女子元日本代表の益子直美さん夫妻と会食する様子を掲載。

「みんなと過ごす時間は、本当に貴重で…解散する時には、いつも心が前向きになっている ずーっと喋（しゃべ）っている女性陣を温かい目で見てくれている３人の男衆にも毎回感謝してます 肩肘張らず素直に何でも言い合える素敵な仲間よ これからもずっとよろしくだよ〜」と呼びかけた。

伊達さんは夫の肩に手を添えて密着。フォロワーは「皆さん素敵」「ホッコリ」などの声を寄せた。

伊達さんは１９９６年に引退。２００８年に現役復帰し、１７年に再び現役生活にピリオドを打った。プライベートではレーシング・ドライバーのミハエル・クルム氏と０１年に結婚し、１６年９月に離婚を発表。２２年９月２８日に、１月に再婚していたと明かした。