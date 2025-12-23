楽天の西口直人投手（２９）が２３日、本拠地の楽天モバイルで契約交渉に臨み、３５００万円増の年俸５０００万円でサインした（金額はいずれも推定）。２３年９月に右ひじのトミー・ジョン手術を受けた関係で２４年から育成選手契約となっていたが、今季キャンプは１軍スタートとなり、２月１８日に支配下選手に再登録。高い奪三振率を誇り、シーズン中盤からは勝ちパターンの一角を担うほど存在感を発揮した。５２試合に登板して３勝１敗１セーブ３１ホールド、防御率１・０７の好成績を残し、「育成から始まったシーズンで、本当によく戻ってきてくれた、よく投げてくれたと言っていただいた。しんどいリハビリ期間でしたけど、本当に頑張ってよかったなと思いました」と振り返った。

侍ジャパンにも初選出され、１１月の韓国代表との強化試合にも登板した。現在もＷＢＣ仕様の球を使って練習を続けており、「選んでいただければ光栄なこと。チームに貢献できればうれしいことなので、選ばれた時の準備もしっかりさせていただきたいなと思います」と意欲を語った。