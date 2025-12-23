山形県酒田市のコミュニティセンターで、おととし春から去年11月までの間に最大で900リットルの灯油が流出し、施設の水道水が汚染されていたことが分かりました。



酒田市まちづくり推進課によりますと、酒田市亀ヶ崎三丁目の「亀ケ崎コミュニティ防災センター」で今月9日、水道水から「石油のにおいがする」という情報があり、市が水質検査したところ、灯油の成分が検出されました。

市が経緯を調べたところ、コミュニティセンターに隣接する亀ケ崎記念会館で去年11月2日、壁ぎわに設置されたホームタンクから灯油を室内に引き込む配管の一部が破損しているのが見つかり、修理されていました。





灯油の流出は、おととし4月ごろには始まっていたものとみられ、修理されるまでの間に流れ出た量は、最大で900リットルと推定されています。敷地内に埋設されている水道管はポリエチレン製で、油が浸透する性質があり、土に染み込んだ灯油が徐々に水道水を汚染したものと見られています。亀ケ崎記念会館では、ことし6月ごろには利用者から油のにおいが指摘されていましたが、市に報告していませんでした。これまでに利用者や周辺住民から健康被害の報告はないということです。市は、亀ケ崎のコミュニティ防災センターと記念会館を年明けまで休館とし敷地のボーリング調査を行って灯油による土壌汚染の状況を確認することにしています。