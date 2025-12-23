ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢Ä©Àï¤Ø¤Î»×¤¤Ç®ÊÛ¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¡¡È¼ºÇÔ¡É¤Ø¤Î»ýÏÀ¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØDynabook ¿·CM¡¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È¯É½²ñ¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¡ÈÄ©Àï¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤
¡¡Dynabook¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ËÌÂ¼¤Ï¡¢¿·CM¤Ë¤â½Ð±é¡£CM¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ©Àï¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÌÂ¼¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍýÇ°¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÍ¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡CM»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢CM¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤àÃæ¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤â¤º¤Ã¤È¡ÈÄ©Àï¡É¤Ï¥â¥Ã¥È¡¼¤À¤·¡¢¤½¤³¤¬¤Ê¤¤¤È»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤½¤¦ÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤âÅÁ¤¨¤¿ËÌÂ¼¡£¡Ö°ìÈÖ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¼¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖËÍ¤Ï·ë²Ì¤è¤ê¤â²áÄø¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Ä¤Å¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Õ¥ê¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢Ä©Àï¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¹Ô°Ù¡×¤È¤âÈ¯É½¡£·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤Î¹¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤½¤ÎÉý¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼ºÇÔ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¼Â¤Ï³°¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼ºÇÔ¤È»×¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ºÇÔ¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿´¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ç»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¤Ï¡¢¤¤ç¤¦23Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
