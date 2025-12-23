木梨憲武、妻・安田成美が作った手作り編み物作品を紹介「めちゃめちゃお似合い」 「ナルさんの愛を感じます」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）が22日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の安田成美（59）が手作りした編み物作品を披露し、ファンから多くの反響が寄せられている。
【写真】「ナルさんの愛を感じます」妻・安田成美が作った手作り編み物作品を紹介する木梨憲武
木梨は「NARUさんにもらった携帯入れ！少し紐がのびのびの〜び！ないないないない騒がない！PEACE!!」とユーモアあふれるコメントを添え、背中に小さな編み物のポシェットを下げた後ろ姿の写真を投稿した。
ネイビーを基調とした編み込みデザインで、白いポンポンがアクセントになった作品となっており、アトリエとみられる空間でリラックスした雰囲気の中、安田の手仕事をさりげなく紹介している。
コメント欄には「ナルさん手作りの携帯入れ めっちゃ可愛くて素敵 ナルさんの愛を感じます」「ポンポンがついた素敵なポシェット」「ないない言わなくて済みますね」「めちゃめちゃLOVEですし、めちゃめちゃお似合いです」といった声が並び、温かみのある作品に注目が集まっていた。
木梨と安田は、1994年に結婚。二男一女が誕生している。
【写真】「ナルさんの愛を感じます」妻・安田成美が作った手作り編み物作品を紹介する木梨憲武
木梨は「NARUさんにもらった携帯入れ！少し紐がのびのびの〜び！ないないないない騒がない！PEACE!!」とユーモアあふれるコメントを添え、背中に小さな編み物のポシェットを下げた後ろ姿の写真を投稿した。
コメント欄には「ナルさん手作りの携帯入れ めっちゃ可愛くて素敵 ナルさんの愛を感じます」「ポンポンがついた素敵なポシェット」「ないない言わなくて済みますね」「めちゃめちゃLOVEですし、めちゃめちゃお似合いです」といった声が並び、温かみのある作品に注目が集まっていた。
木梨と安田は、1994年に結婚。二男一女が誕生している。