高杉真宙と結婚発表の波瑠、ウエディングドレス＆白無垢ショット披露に反響続々「とってもお似合いです!!!」「美しい〜」「幸せな写真」
俳優の高杉真宙（29）と波瑠（34）が23日、それぞれのSNSに直筆の署名を添えた文書を掲載し、結婚を発表した。波瑠は純白のウエディングドレス、白無垢姿の写真も添え、美麗なショットに祝福や羨望のまなざしが寄せられている。
【写真】「美しい〜」「とってもお似合いです!!!」白無垢＆ウエディングドレス姿の波瑠 ※2・3枚め
2人は連名の文書で「私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」と報告。
続けて「未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます」とつづり、「今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします」とあいさつした。
2人は2023年4月期放送のドラマ『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）で共演しており、ファンからは「お嫁くんの2人だ！」「最高だぁ!!声を出して驚きました」「とってもお似合いの2人」「本当にお嫁くんに 波瑠ちゃん真宙くんおめでとう」と興奮気味なコメントがズラリ。
また、波瑠はレースやシースルーが施された上品なウエディングドレス姿のショット、大きな白い花の髪飾りがアクセントになった白無垢姿の自身の写真を披露しており「波瑠ちゃん、とても美しい〜」「ウェディングドレスも和装もとってもお似合いです!!!」「幸せな写真」「是非とも!!夫婦でのウェディング写真もあげてください!!!!ツーショで!!!!」との反響が寄せられている。
