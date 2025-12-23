©CHEF-1グランプリ2026

料理人No.1を決める料理バトル「CHEF-1グランプリ2026」のスペシャルサポーターにたくろうが就任した。「CHEF-1グランプリ」は優勝賞金1000万円。プロ・アマ問わず、年齢が40歳以下の日本在住者であればエントリーが可能だ。

スペシャルサポーターは大会のファンに料理のおいしさ・すごさ・その魅力の全てを分かりやすく伝え、真剣勝負のリアルを届ける。

日本一の料理人を決める「CHEF-1グランプリ2026」のスペシャルサポーター決定会見が、12月22日（月）にYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERで開催され、前日の「M-1グランプリ2025」で優勝した たくろう（赤木裕・きむらバンド）が就任した。MCを務める南海キャンディーズ・山里亮太は、「これからめちゃくちゃ売れる、たくろうの伝説の第一歩を「CHEF-1グランプリ」という仕事で一緒にできるのを光栄に思っています」とコメントした。

「CHEF-1グランプリ」は、日本一の料理人を決める料理人ナンバーワン決定戦。優勝賞金は1000万円。出場資格は40歳以下で、日本在住であればプロ・アマを問わず誰でも応募できる。すでに今大会のエントリーはスタートしており、課題は「おにぎりの新・定番」。身近な料理だからこそ、料理人の発想力や技術力が問われるテーマだ。

スペシャルサポーターは、料理人たちの真剣勝負のリアルと料理の魅力を視聴者に届ける役割を担う。

就任について、きむらバンドは「優勝してからバタバタのスケジュールで、なぜここにいるのかも分からない」と戸惑いを見せつつ、「こんな大仕事を任せていただいて、ワクワクしています」と笑顔。赤木も漫才中と同様に挙動不審になりながら、「M-1と同じく頂点を決める戦い。僕らがM-1の熱をCHEF-1につなげて、燃え盛る大会にしたい」と意気込みを語った。

会見では、MCの山里が、たくろうに料理にちなんだ質問を次々と投げかけた。「M-1から一夜明けて、今いちばん食べたい料理は？」という質問に、きむらバンドは「うどん。今の疲れた体にもスーッと入ってきそう」とコメント。赤木は「チーズケーキをひとかじり」と答え、会場を和ませた。

また、「今までで一番印象に残っている料理」については、2人ともが「母の手料理」と回答。ただ、赤木はその料理の独特さをこう説明する。

「食パンにスライスしたキュウリを乗せて、その上にバナナを置き、さらにマヨネーズをかける。これをしょっちゅう朝ごはんで食べていたんですけど、家を出てからは見たことがない」

「あれ、何やったんや……」と首をかしげる赤木に、山里が「お母さん、すごいね。“新・定番”を作ってるじゃん」と「CHEF-1」に絡めて称賛すると、会場は大きな笑いに包まれた。

会見の最後は、賞レースのチャンピオンとして、きむらバンドが「CHEF-1」に出場するシェフに向けたアドバイスを送る。

「おこがましくはありますが、僕らは気負わずやったのが良かった気がします。気楽に好きなようにやったので、シェフの方々も自分が美味しいと思うものを突き詰めて、自分の味を出せたら良いんじゃないかと思います」

この言葉には山里も拍手を送り、「漫才で、一日で人生を変えたたくろう。料理界でもそれが叶うんです。皆様はそのチケットを持っています」と、全国の料理人に向けてエールを送っていた。

大会テーマ・エントリー課題「おにぎりの新・定番」

「CHEF-1グランプリ」エントリーの課題は「おにぎりの新・定番」。

今では定番となった「ツナマヨ」も世の中に出てきたのは1983年と最近。おにぎりの歴史が「ツナマヨ」以前、「ツナマヨ」以後に分かれるように、令和のスタンダードとなる「新・定番」おにぎりを考えてください！

今回の大会を通じてのテーマは「新・定番」。

「定番」とは誰もが思い浮かべる原点の味。「新・定番」とは新しく生み出され、大流行し、大衆に広がり、ブームを超えて定着した（＝定番化した）もの、日本全国で「当たり前」になったものを指す。

アイデア次第で「新・定番」を生み出すことは可能だ。「こんなおにぎりがあったらいいな」から始まるかもしれない「新・定番」にぜひ挑戦を。

