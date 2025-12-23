たくろう（C）M-1グランプリ事務局

　漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』で優勝したお笑いコンビ・たくろうの赤木裕（34）が23日、自身のXを更新。M-1のネタで登場した企業・団体の祝福メッセージに次々と返信した。

【画像】「よく『ググれよ』と言われてました！」Google Japanへのたくろう・赤木裕の返信投稿

　赤木はトヨタの祝福に対し「こちらこそ社名を勝手に使わせて頂きありがとうございました!!お母さんシエンタ乗ってます!!お父さんも乗ってます!!」と投稿。JTBには「旅行の機会があれば使わせて頂きます!!いったんパスポートつくります」と返信した。

　やよい軒には「かなりやよい軒いきます!!ソフトクリームみたいにお米が出てきて楽しいです」と逆に感謝。Google Japanには「若い頃は分からない事を人にすぐ聞いてたのでよく『ググれよ』と言われてました」と伝えた。

　Yahoo!JAPANには「いつも天気予報見させてもらってます!!晴れだと嬉しいです!!Yahooニュースにもいっぱい記事載せてもらってありがとうございます」とつづった。

　京都産業大学に対してはホームページを引用。「KSUなのにKSDと言ってしまってすみません!!ほんとに京都産業大学のおかげで優勝できました!!ありがとうございました!!あったか大学」と感謝した。