【M-1】たくろう・赤木裕がネタにした企業の祝福メッセージに続々返信 「京都産業大学のおかげで優勝できました!!」
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』で優勝したお笑いコンビ・たくろうの赤木裕（34）が23日、自身のXを更新。M-1のネタで登場した企業・団体の祝福メッセージに次々と返信した。
【画像】「よく『ググれよ』と言われてました！」Google Japanへのたくろう・赤木裕の返信投稿
赤木はトヨタの祝福に対し「こちらこそ社名を勝手に使わせて頂きありがとうございました!!お母さんシエンタ乗ってます!!お父さんも乗ってます!!」と投稿。JTBには「旅行の機会があれば使わせて頂きます!!いったんパスポートつくります」と返信した。
やよい軒には「かなりやよい軒いきます!!ソフトクリームみたいにお米が出てきて楽しいです」と逆に感謝。Google Japanには「若い頃は分からない事を人にすぐ聞いてたのでよく『ググれよ』と言われてました」と伝えた。
Yahoo!JAPANには「いつも天気予報見させてもらってます!!晴れだと嬉しいです!!Yahooニュースにもいっぱい記事載せてもらってありがとうございます」とつづった。
京都産業大学に対してはホームページを引用。「KSUなのにKSDと言ってしまってすみません!!ほんとに京都産業大学のおかげで優勝できました!!ありがとうございました!!あったか大学」と感謝した。
【画像】「よく『ググれよ』と言われてました！」Google Japanへのたくろう・赤木裕の返信投稿
赤木はトヨタの祝福に対し「こちらこそ社名を勝手に使わせて頂きありがとうございました!!お母さんシエンタ乗ってます!!お父さんも乗ってます!!」と投稿。JTBには「旅行の機会があれば使わせて頂きます!!いったんパスポートつくります」と返信した。
Yahoo!JAPANには「いつも天気予報見させてもらってます!!晴れだと嬉しいです!!Yahooニュースにもいっぱい記事載せてもらってありがとうございます」とつづった。
京都産業大学に対してはホームページを引用。「KSUなのにKSDと言ってしまってすみません!!ほんとに京都産業大学のおかげで優勝できました!!ありがとうございました!!あったか大学」と感謝した。