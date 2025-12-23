とんねるずの木梨憲武さんが、『Samsung Galaxy AI School』に登場しました。



【写真を見る】【 木梨憲武 】 Galaxy AIに頭上がらず 「何から何まですみません！」 即興アートワーク作成で大興奮





木梨さんは、“参考がてらに詞をいただこうかなと（Galaxy AIに）お願いすると、本当に何秒かでいただける。それで何曲か作ってます。100（％）頼るとGalaxyの作品になるので、参考程度に”とGalaxy AIを重宝していることを告白。

“所さんの場合は自分のメロディと自分の詞、強いメッセージがありますので...。僕はGalaxyに頼ってます”と、Galaxyに頼らない所ジョージさんを引き合いに出しながら語っていました。









イベントでは、Galaxy AIのスケッチアシスト機能を使って木梨さんがアートワークを作成。木梨さんは、MCが作品のテーマを発表しようとすると、“テーマなんか自分で考えますよ！ みなさんのテーマはみなさんがやってください！”と遮るなど、破天荒ぶりを見せつけながらも着々とアートを作成。自身が描く下書きをGalaxy AIが完成させる形でいくつかの作品を生み出すと、“こんな数秒でやってくれるんだもん。何から何まですみません！”と、Galaxy AIに頭を下げて笑いを誘っていました。







また、今年の漢字一文字で表すと「動」と発表した木梨さん。“楽しい2025年でした。「ジッとしてろ」って、成美さんに怒られました。それくらい動いてました”と、妻・安田成美さんに怒られたことを明かして笑っていました。









【担当：芸能情報ステーション】