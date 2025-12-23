【ちくわレシピ】見た目もかわいいお手軽おつまみ、ちくわのくるくる巻き。ホームパーティーのあと一品に！
【写真】SNSで話題！ ちくわの巨大クッションが爆誕!? （画像21枚）
食費を少しでも抑えたいとき、頼りになるのが安くて栄養豊富な「ちくわ」。
ちくわは手頃な価格で高タンパク、さらに旨みもたっぷり。炒め物からサラダ、スープまで万能に使える食材です。しかも、加熱済みだから生でもサッと加熱するだけでも食べられて、時短料理にはぴったり。日持ちもしやすいので、買い置きして冷蔵庫に常備しておくと、忙しい日でも「あと一品」がカンタンに作れちゃいます。
■「ちくわのくるくる巻き」のレシピ
■【材料】2人分
〈青じそチーズ〉
・ちくわ 2本
・スライスチーズ 1枚
・青じそ 2枚
〈ハムチーズ〉
・ちくわ 2本
・スライスチーズ 1枚
・ハム 1枚
■【作り方】
1.ちくわは縦に切り目を入れ、1枚に開く。
2.
〈青じそチーズ〉
ちくわの焼き目を上にして縦長に置き、スライスチーズ1/2枚と青じそ1枚をのせ、手前からくるくると巻いていく。
〈ハムチーズ〉
ちくわの焼き目を上にして縦長に置き、スライスチーズ1/2枚とハム1/2枚をのせ、手前からくるくると巻いていく。
3.巻き終わりの4か所にようじを刺し、ようじの間を切って4等分にする。同様にもう1つ作る。
■【ワンポイント】
「のり＆チーズ」や「しば漬け＆青じそ」を巻いても◎！
レシピ提供＝株式会社紀文食品
※本記事は書籍『紀文のおひるねちくわクッションBOOK』（ワニブックス）から一部抜粋・編集しました。