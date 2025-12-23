おつまみ＆おかずにも！ちくわのくるくる巻


食費を少しでも抑えたいとき、頼りになるのが安くて栄養豊富な「ちくわ」。

ちくわは手頃な価格で高タンパク、さらに旨みもたっぷり。炒め物からサラダ、スープまで万能に使える食材です。しかも、加熱済みだから生でもサッと加熱するだけでも食べられて、時短料理にはぴったり。日持ちもしやすいので、買い置きして冷蔵庫に常備しておくと、忙しい日でも「あと一品」がカンタンに作れちゃいます。

今回は、そんな食卓の強い味方・ちくわのレシピをご紹介します。くるくると巻いた「ちくわのくるくる巻き」は見た目もかわいいおかずです。副菜はもちろん、ホームパーティーの前菜やおつまみにもぴったり！

■「ちくわのくるくる巻き」のレシピ

「のり＆チーズ」や「しば漬け＆青じそ」を巻いても！


■【材料】2人分

〈青じそチーズ〉

・ちくわ 　2本

・スライスチーズ 　1枚

・青じそ　 2枚

〈ハムチーズ〉

・ちくわ 　2本

・スライスチーズ 　1枚

・ハム 　 1枚

■【作り方】

1.ちくわは縦に切り目を入れ、1枚に開く。

2.

〈青じそチーズ〉

ちくわの焼き目を上にして縦長に置き、スライスチーズ1/2枚と青じそ1枚をのせ、手前からくるくると巻いていく。

〈ハムチーズ〉

ちくわの焼き目を上にして縦長に置き、スライスチーズ1/2枚とハム1/2枚をのせ、手前からくるくると巻いていく。

3.巻き終わりの4か所にようじを刺し、ようじの間を切って4等分にする。同様にもう1つ作る。

■【ワンポイント】

「のり＆チーズ」や「しば漬け＆青じそ」を巻いても◎！

レシピ提供＝株式会社紀文食品

※本記事は書籍『紀文のおひるねちくわクッションBOOK』（ワニブックス）から一部抜粋・編集しました。