ステーキ肉を使えば定番メニューが時短＆お手軽！「即席ローストビーフ チーズソース」
お祝いの席やホームパーティによく登場する料理といえば、ローストビーフ。デパ地下などで購入する方も多いと思いますが、ステーキ肉を使えば、簡単に手作りできちゃうんですよ！ もちろん、材料費もデパ地下価格よりリーズナブル。より華やかさが増す「簡単映え見せテク」も参考にしてくださいね。
■即席ローストビーフ チーズソース
【材料・2人分】＊1人分476kcal／塩分1.8g
・牛ももステーキ用肉（1.5cm厚さのもの）・・・ 1枚（約200g）
・クリームチーズ ・・・30g
・牛乳・・・ 小さじ2
・ベビーリーフ・・・ 適量
■A
└ホールコーン・・・ 50g
└温かいご飯 ・・・200g
└バター ・・・10g
└塩、こしょう ・・・各少々
塩 粗びき黒こしょう オリーブ油 こしょう
【作り方】
1．牛肉は室温に約10分おき、塩小さじ1/4、粗びき黒こしょう少々をふる。フライパンにオリーブ油小さじ1を中火で熱して牛肉を入れ、両面を約1分ずつ焼く。取り出してアルミホイルで包み、約10分おく。
2．耐熱ボウルにクリームチーズを入れてラップをかけ、600Wで10秒レンチンしてやわらかくする。ゴムべらでなめらかに練り、牛乳、塩ひとつまみ、こしょう少々を加えて混ぜる。
3．別のボウルにAを入れ、さっくりと混ぜ合わせて器に盛り、ベビーリーフを添える。
4．1を薄いそぎ切りにして盛り合わせ、2を肉にかける。
＜簡単映え見せテク＞
・色鮮やかな食材を活用
・ソースやたれに一工夫
・盛りつけに立体感を
混ぜご飯に牛肉を立てかけるように盛って立体的に。さらにコクのあるクリーミーなソースをかければ、映え度アップ！
＊ ＊ ＊
ローストビーフには、グレービーソースをかけて、マッシュポテトを合わせることが多いですよね。こっくりしたチーズソースをかけて、ほのかに甘いとうもろこしご飯を添える、というのはちょっと意外な組み合わせ。コーンの黄色がアクセントになるし、「どんな味がするのかな？」と食卓が盛り上がること間違いなしです！ クリスマスにもおすすめですよ。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々