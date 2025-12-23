ステーキ肉を使えば定番メニューが時短＆お手軽！「即席ローストビーフ チーズソース」


お祝いの席やホームパーティによく登場する料理といえば、ローストビーフ。デパ地下などで購入する方も多いと思いますが、ステーキ肉を使えば、簡単に手作りできちゃうんですよ！　もちろん、材料費もデパ地下価格よりリーズナブル。より華やかさが増す「簡単映え見せテク」も参考にしてくださいね。

■即席ローストビーフ チーズソース

濃厚なチーズソースで食べ応えも満点

【材料・2人分】＊1人分476kcal／塩分1.8g

・牛ももステーキ用肉（1.5cm厚さのもの）・・・ 1枚（約200g）

・クリームチーズ ・・・30g

・牛乳・・・ 小さじ2

・ベビーリーフ・・・ 適量

■A

　└ホールコーン・・・ 50g

　└温かいご飯 ・・・200g

　└バター ・・・10g

　└塩、こしょう ・・・各少々

塩　粗びき黒こしょう　オリーブ油　こしょう

【作り方】

1．牛肉は室温に約10分おき、塩小さじ1/4、粗びき黒こしょう少々をふる。フライパンにオリーブ油小さじ1を中火で熱して牛肉を入れ、両面を約1分ずつ焼く。取り出してアルミホイルで包み、約10分おく。

2．耐熱ボウルにクリームチーズを入れてラップをかけ、600Wで10秒レンチンしてやわらかくする。ゴムべらでなめらかに練り、牛乳、塩ひとつまみ、こしょう少々を加えて混ぜる。

3．別のボウルにAを入れ、さっくりと混ぜ合わせて器に盛り、ベビーリーフを添える。

4．1を薄いそぎ切りにして盛り合わせ、2を肉にかける。

＜簡単映え見せテク＞

・色鮮やかな食材を活用

・ソースやたれに一工夫

・盛りつけに立体感を

混ぜご飯に牛肉を立てかけるように盛って立体的に。さらにコクのあるクリーミーなソースをかければ、映え度アップ！


＊　＊　＊

ローストビーフには、グレービーソースをかけて、マッシュポテトを合わせることが多いですよね。こっくりしたチーズソースをかけて、ほのかに甘いとうもろこしご飯を添える、というのはちょっと意外な組み合わせ。コーンの黄色がアクセントになるし、「どんな味がするのかな？」と食卓が盛り上がること間違いなしです！　クリスマスにもおすすめですよ。

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

レシピ考案／新谷友里江　撮影／木村 拓　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt

文＝高梨奈々