浅田美代子が自身のInstagramを更新し、東京ドームで行われたMrs. GREEN APPLEのライブ後に撮影された記念ショットを公開した。

【画像】Mrs. GREEN APPLEと浅田美代子、脚本家の中園ミホの記念ショット／Mrs. GREEN APPLEのライブに参戦した著名人たち

ステージを終えた直後の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架の“オフな姿”が収められた1枚に、ファンから注目が集まっている。

■ライブグッズのフーディ＆Tシャツ姿で並ぶ大森元貴・若井滉斗・藤澤涼架

写真には、穏やかな表情を浮かべる大森、若井、藤澤の姿が写っている。浅田美代子、脚本家の中園ミホと横一列に並び、手を広げたポーズを披露している。

大森はライブグッズのフーディにデニムパンツを合わせたスタイル。藤澤も同じフーディを着用し、若井はTシャツ姿で登場。どこかリラックスした雰囲気が漂い、ライブ後ならではの温度感と、貴重な“素の表情”が印象的な集合ショットとなっている。

浅田はライブについて「もう～ 最高」「ホント感激 素晴らしかった」などと絶賛。この投稿に対し、大森は「美代子さん ありがとうございました！」とコメントを寄せ、温かなやりとりも話題となった。

浅田と大森は朝ドラ『あんぱん』で共演しており、中園ミホは同作の脚本を担当。作品を通じて築かれた縁が、ライブという場で再びつながった一幕ともいえそうだ。

コメント欄には「ライブ後のオフショットが見られるなんて貴重」「行かれたんですね」「素敵なご縁がこれからも続きますように」「もっくん最高の笑顔」「フーディお揃いで嬉しい」「同じファンとしてとっても嬉しい」「素敵な写真」「胸熱」など、多くの反響が寄せられている。

■綾瀬はるか・鈴木亮平・伊藤英明など、錚々たる著名人が来場！

なお、Mrs. GREEN APPLEの東京ドーム公演には、綾瀬はるか、鈴木亮平、伊藤英明、和田アキ子など、錚々たる著名人が駆けつけており、その注目度の高さをあらためて印象づけている。