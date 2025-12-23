SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）自身のInstagramを更新。Calvin Klein（カルバン クライン）のオフショットを公開し、ファンの注目を集めている。

【写真】ショップバッグから顔をのぞかせるSEVENTEENミンギュ【写真＆動画】原宿・Calvin Kleinフラッグシップストアでショッピングを楽しむ姿（3本）

■セブチ・ミンギュ、Calvin Kleinで見せたお茶目な姿＆シックな着こなし

12月11・12日に東京ドーム（東京）で『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN』を開催したSEVENTEEN。ミンギュは先日、滞在中に東京でラーメンを堪能する姿を投稿し話題を呼んでいた。

今回の投稿は、東京・原宿のCalvin Kleinフラッグシップストアを訪れた際のオフショット。

中でもファンの視線を集めたのは、1枚目の写真。店舗の巨大な紙袋にすっぽりと収まり、187cmの長身を折りたたむように屈んだミンギュが、いたずらっ子のような表情をのぞかせている。続く2枚目では、花々に囲まれた白シャツ姿の自撮りショットを披露した。

さらに3・4枚目ではGジャン姿、6枚目ではオールブラックのシックな装い、9枚目では白シャツにハーフコートを合わせ、片手をポケットに入れてポーズを決める姿も。逞しい肉体と端正なビジュアルで、同ブランドのアイテムを次々と着こなしている。店内のディスプレイ写真なども交えながら、全12枚で店舗訪問の様子を振り返った。

SNSには「この世にミンギュがすっぽり入る袋が存在するなんて」「ミンギュからの特大クリスマスプレゼント」「私へのクリプレは袋入りミンギュでお願いします」「ミンギュとカルバン、相性良すぎ」「可愛いとかっこいいが同時に来るの反則」といった熱い声が相次いでいる。

■ミンギュ（SEVENTEEN）、原宿・Calvin Kleinフラッグシップストアで買い物を楽しむ

なお、Calvin Kleinの公式SNSでは、店舗を訪れショッピングを楽しむミンギュの写真やムービー3本も公開中。あわせてチェックしたい。