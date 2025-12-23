22日午後、新潟市北区の県営団地の一室で火事がありました。この火事で、部屋のなかのゴミに火をつけて建物を燃やそうとした現住建造物等放火未遂の容疑で、住人の52歳の男が逮捕されました。



火事があったのは、新潟市北区早通北の5階建ての県営住宅・早通団地の3階の一室です。警察によりますと、22日午後8時30分前に近くの住民から「3階あたりから火が見えた」「ボンと音がする」と110番通報がありました。火は約1時間後に消し止められ、畳の一部を焼きました。この火事によるケガ人はいません。



駆けつけた警察官が現場近くにいた男に話を聞くと、犯行をほのめかす話をしていたことから男の容疑が浮上。警察は、部屋のゴミに火をつけ建物を燃やそうとした現住建造物等放火未遂の疑いで無職の52歳の男を逮捕しました。



男は、「死のうと思って火をつけた」と容疑を認めています。