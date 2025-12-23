ＭＬＢは２２日（日本時間２３日）に公式Ｘ（旧ツイッター）で「２０２５年の最高のバットフリップ」を発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１位に選出された。

今年最高のバットフリップを披露したのは５月９日の敵地ダイヤモンドバックス戦の９回だった。３点差を追いついた１１―１１の９回一死一、二塁で、右腕トンプソンのスプリットを捉えると角度２６度、打球速度１１３マイル（約１８１・９キロ）のロケット弾は右翼席に消えた。勝ち越し１２号３ラン。大谷は両手でバットを一塁ベンチ前に放り投げると万歳。振り下ろしてヒザの前で手を合わせると両腕を広げて飛行機のように走り出した。

バットフリップだけではなく、一連の動きが評価されたようだ。

万歳パフォーマンスには伏線があった。８―４の５回にグリエルが同点満塁弾を放つと両手を高々と突き上げていた。「最後、ああいう形では自分で決まりましたけれど、それまでの追いつく過程がやっぱり素晴らしかった」と語った。

２位はカブスのピート・クローアームストロング外野手（２３）が５月２３日の本拠地レッズ戦の７回に放った１４号満塁弾。右翼ポール際に打ち上げた打球が本塁打と判定されると左手でバットを放り投げた。

３位はパドレスのフェルナンド・タティス外野手（２６）が５月１３日の本拠地エンゼルス戦で４―４の９回に放った１１号サヨナラ２ラン。バットを振り抜いた瞬間に自身初のサヨナラ弾を確信すると左手でバットを後方に放り投げた。

ちなみに７位にチームメートのテオスカー・ヘルナンデス外野手（３３）が１０月２７日のブルージェイズとのワールドシリーズ第３戦の２回に放った先制弾が入った。