『ちいかわ』、ananスペシャルエディション表紙に3度目の登場 特別付録は草むしり検定5級合格の「喜びのおすそわけシール」
『ちいかわ』が、2026年1月7日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2478号スペシャルエディションの表紙に3度目の登場を果たす。特別付録は、草むしり検定5級合格の「喜びのおすそわけシール」だ。
【写真】沖縄に「ちいかわレストラン」誕生 2026年2月オープン
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノが手がけるX（旧Twitter）発の漫画作品だ。いつも一生懸命なちいかわと、友達のハチワレ、うさぎをはじめとする個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて切なく、ちょっとハードな日々の物語を描いている。
『ちいかわ』が初めて「anan」の表紙を飾った2022年9月7日発売号は話題を呼び、完売状態となった。第2弾となる2025年1月8日発売号も、重版がかかるほどの人気を博している。そしてこのたび、コラボレーション表紙の第3弾が決定した。
小さな体で元気いっぱいに手を上げ、ポーズを決めるちいかわ、ハチワレ、うさぎの愛らしさは、寒さや年末年始の疲れも吹き飛ばしてくれそうだ。うさぎのテーマカラーでもあるイエローを基調としたデザインは、過去の表紙と並べて飾りたくなる仕上がりとなっている。
今回も、ちいかわスペシャルエディションのみに特製シールが付属する。今年、多くの人が固唾をのんで合否を見守った、ちいかわの草むしり検定。その合格を祝う気持ちを込め、ちいかわとハチワレが仲間たちに「喜びのおすそわけ」をして回ったエピソードから、印象的なカットをピックアップ。身近な場所に貼れば、そっと背中を押してくれるようなハッピーオーラを感じられるシールに仕上がっている。
誌面では、8ページにわたってちいかわの魅力を紹介。予期せぬ展開に毎回ドキドキさせられる「ユニークなストーリーを楽しむ連作ガイド」や、思わず親近感を覚えてしまう何気ないディテールを集めた「共感する日常シーン詰め合わせ」のほか、草むしり検定5級への道のりをプレイバックするページも掲載される。さらに、映画化やちいかわパーク、ちいかわ焼きなど、最近の話題もあらためて振り返る。
2026年の「anan」は、毎年恒例の「運の拓き方」特集からスタート。江原啓之、水晶玉子、藤本宏人らが、運を切り拓いて毎日を心地よく過ごすためのキーワードや、さまざまなアドバイスを紹介する。
また、お部屋のレイアウト決めやスマホアプリの整理の際に参考にしたい開運アクションや邪気払いメソッドの紹介、占術のプロであるゆうたろう、C.I.、キャメレオン竹田が実践している運気アップ法、“歩くパワースポット”として知られるSHOCK EYE（湘南乃風）の開運術など、2026年に幸せを呼び込むためのアイデアを多数詰め込んでいる。BALLISTIK BOYZの砂田将宏が案内する開運フレグランスや、注目俳優・岩瀬洋志に運の拓き方を聞いたインタビューも掲載される。
さらに、anan AWARD 2025受賞記念グラビアには大橋和也が、Aぇ! group連載「Aぇ! 男たち」には末澤誠也が登場。今号からスタートする、なにわ男子の「カレンダーへの道」連載第1回は道枝駿佑が担当する。
通常版の表紙はSixTONES、もうひとつのスペシャルエディションの表紙は江原啓之だ。通常版と2つのスペシャルエディションは同日発売で特集内容は同一。特別付録「喜びのおすそわけシール」が付くのは、ちいかわ表紙のスペシャルエディション版のみとなる。
「anan」2478号ちいかわスペシャルエディションは、マガジンハウスより2026年1月7日発売。定価1100円（税込）。
