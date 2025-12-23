【Gibson Custom TAK MATSUMOTO DC Korina GOLDTOP】（神奈川県 root 28歳）

Gibson史上5人目のシグネチャー・アーティストは、あのギブソン・カスタムにオリジナルシェイプのギターを作らせた。それこそTAK DCである。

最初はB’zは好きでもTAK DCはそれほど興味はなかったんです。レスポールの方がカッコよくない〜？という感じでした。それもGoldtopに惹かれていました。しかしライブで目の前で弾かれると簡単に堕ちるもので、皆さんのTAK DCへの想いを理解できるようになりました。

そんなTAK DCですがモデルが何種類かあり、その中でも材から違う特別なモデルがあります。それが今回紹介したい本機、コリーナです。

つい数週間前に、御茶ノ水に出物があると、知人が私だけに知らせてくれました。値段も、現在の相場を考えると破格のレベルでした。これはもう、天が「買え」と圧をかけているものかと。週末に見に行ったら誰かに取られる！と、その週の金曜日に無理やり休暇をねじ込み、ちょっと試奏して即決しました。結構運命的なお迎えだったかもしれません。

ちなみにサウンドはずば抜けるようなトーンで、何もしなくても勝手に音が裏返る(倍音押し出し)ほどです。

マホガニーとはまた違います。確かに違う。

コリーナ&ゴールドトップ、唯一無二のこのギターを手放すことはないでしょう。

◆ ◆ ◆

こりゃまたお宝。TAK DCであるということのみならず、コリーナ・ボディ&ネックというスペックだけでも至宝なわけですけど、これをゴールドトップに塗りつぶしてしまうという漢仕様に震えますなぁ。いわゆる「脱いだら凄い」ブツでございますが、当然ながら決して脱がないという孤高のモデル。コリーナの抜けと粘るようなハムバッカーの組み合わせは、TAKサウンドを楽しむ点でも至高のモデルかと。そして後ろにはエクシタシーと212CB。私も持っていましたので、そのサウンドの極上ぶりは存じております。最高な日々をお送りですね。（BARKS 烏丸哲也）

