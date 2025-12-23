【俺の楽器・私の愛機】1942「TAK DC」
【Gibson Custom TAK MATSUMOTO DC Korina GOLDTOP】（神奈川県 root 28歳）
Gibson史上5人目のシグネチャー・アーティストは、あのギブソン・カスタムにオリジナルシェイプのギターを作らせた。それこそTAK DCである。
最初はB’zは好きでもTAK DCはそれほど興味はなかったんです。レスポールの方がカッコよくない〜？という感じでした。それもGoldtopに惹かれていました。しかしライブで目の前で弾かれると簡単に堕ちるもので、皆さんのTAK DCへの想いを理解できるようになりました。
そんなTAK DCですがモデルが何種類かあり、その中でも材から違う特別なモデルがあります。それが今回紹介したい本機、コリーナです。
つい数週間前に、御茶ノ水に出物があると、知人が私だけに知らせてくれました。値段も、現在の相場を考えると破格のレベルでした。これはもう、天が「買え」と圧をかけているものかと。週末に見に行ったら誰かに取られる！と、その週の金曜日に無理やり休暇をねじ込み、ちょっと試奏して即決しました。結構運命的なお迎えだったかもしれません。
ちなみにサウンドはずば抜けるようなトーンで、何もしなくても勝手に音が裏返る(倍音押し出し)ほどです。
マホガニーとはまた違います。確かに違う。
コリーナ&ゴールドトップ、唯一無二のこのギターを手放すことはないでしょう。
◆ ◆ ◆
こりゃまたお宝。TAK DCであるということのみならず、コリーナ・ボディ&ネックというスペックだけでも至宝なわけですけど、これをゴールドトップに塗りつぶしてしまうという漢仕様に震えますなぁ。いわゆる「脱いだら凄い」ブツでございますが、当然ながら決して脱がないという孤高のモデル。コリーナの抜けと粘るようなハムバッカーの組み合わせは、TAKサウンドを楽しむ点でも至高のモデルかと。そして後ろにはエクシタシーと212CB。私も持っていましたので、そのサウンドの極上ぶりは存じております。最高な日々をお送りですね。（BARKS 烏丸哲也）
★皆さんの楽器を紹介させてください
「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。
（1）投稿タイトル
（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー
（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ
（2）楽器名（ブランド・モデル名）
（例）トラヴィス・ビーン TB-1000
（例）自作タンバリン 手作り3号
（3）お名前 所在 年齢
（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳
（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳
（4）説明・自慢トーク
※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。
（5）写真
※最大5枚まで
●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7
◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ