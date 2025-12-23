『ラヴ上等』美人ダンサー、キュートな網タイツバニーガール姿に反響
Netflixリアリティ・シリーズ『ラヴ上等』に出演する“あも”ことダンサーのAMOが22日にインスタグラムを更新。衣装の網タイツバニーガール姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】これはほしい！ 『ラヴ上等』あもちゃんおバニーガール姿がいっぱい！
『ラヴ上等』は、日本初となる“ヤンキー”の男女が血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」を舞台に、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が、14日間の共同生活を送りながら、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。
AMOは、エンターテイメントショークラブ「スーパースパーク東京」所属のダンサー。番組内での愛称は「あも」。
そんな彼女が「可愛すぎる衣装ありがとうございます」と投稿したのは自身のオフショット。写真には彼女の網タイツバニーガール姿が収められている。
この投稿にファンからは「ちょーかわいい！ どんな服でも似合う」「本当に美しいです!!」などの声や多数の「いいね！」が集まっている。
引用：「AMO」インスタグラム（＠amo_spark_）
