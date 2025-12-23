結婚発表の高杉真宙＆波瑠、美文字の直筆署名に注目集まる「そっくり」「人柄出てる」
【モデルプレス＝2025/12/23】俳優の高杉真宙（29）と女優の波瑠（34）が12月23日、結婚を発表。直筆の署名に注目が集まっている。
【写真】高杉真宙＆波瑠「そっくり」と話題の美文字
◆高杉真宙＆波瑠、美文字の直筆署名で結婚報告
それぞれのInstagramで結婚を発表した2人。「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」「未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます。今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします」とつづった。
◆高杉真宙＆波瑠、直筆署名に反響
多くの祝福が寄せられる中、SNSでは、書面に添えられた直筆の署名も話題に。「2人とも字が綺麗」「人柄出てる」「字がそっくり！」「字を見ただけでお似合いなのがわかる」などの反響が寄せられている。また、2人は2023年放送のドラマ「わたしのお嫁くん」（フジテレビ系）で初共演していたことから、“お嫁くん婚”として注目を集めている。（modelpress編集部）
