戦慄かなのが、12月24日にリリースする新曲「LOVED ALL」がショートドラマ『地獄に堕とすその日まで』主題歌に決定したことを発表した。

ショートドラマ『地獄に堕とす、その日まで』は、2026年1月20日よりDMMショートで独占配信される。いじめによって人生を壊された女性・千秋が、整形と改名を経て人気インフルエンサー「RUMI」として再出発し、かつての加害者カップルに復讐を果たしていく、緻密な心理戦と衝撃的な展開が見どころの、全35話からなる課金型ショートドラマとなっている。戦慄かなのにとっては初のドラマタイアップ作品となる。

新曲「LOVED ALL」は、初期ZOC在籍時代の楽曲「moreキュン奴隷」以来、2作目となる“大森靖子”からの楽曲提供作品。編曲は、音楽プロデューサー・原口沙輔が担当している。

さらに、明日21時にはMVのプレミア公開が決定した。戦慄かなの自身が“LOVED ALL”と化した作品になっているとのことで、ティザーが公開されている。またMVプレミア公開前の20時30分からは、戦慄かなのInstagramにて『「LOVED ALL」リリース記念 クリスマス生配信』が開催されるので、こちらもチェックしていただきたい。

また、リリースと同時にApple MusicとSpotifyではライブラリ追加キャンペーンがスタート。「LOVED ALL」を、ライブラリ追加すると、“戦慄かなのアザーフォト壁紙”がプレゼントされる。

◾️「LOVED ALL」（読み：ラブドオール） 2025年12月24日（水）配信リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/sk_lovedall ◆Apple Music／Spotify：ライブラリ追加キャンペーン

Apple MusicもしくはSpotifyにて、戦慄かなの12/24リリース「LOVED ALL」を、下記ページからライブラリ追加をしていただいた方全員に、“戦慄かなのアザーフォト壁紙”をプレゼント。 ・キャンペーン期間

ライブラリ追加：2025年12月24日（水）AM00:00 〜 2026年1月6日（火）PM11:59

・対象ストリーミングサービス

Apple Music・Spotify

・特典コンテンツ

設定いただいた方全員に、“戦慄かなのアザーフォト壁紙” ・キャンペーン参加方法

下記ページからApple MusicまたはSpotifyにてライブラリ追加して頂いた方が対象となります。

設定ページ：https://www.toneden.io/v-dd/post/loved-all

※各ページは、SafariまたはGoogle Chromeで開いてください。LINE等の別のアプリ内でページを開くと、正しく認証ができない場合があります。

※リリース前にPre-Add／Pre-Saveを設定しておくと、リリース日にご自身のApple Music／Spotifyアカウントのライブラリに自動で作品が追加されます（うまく連携ができず、リリース日にライブラリに追加されない場合がありますので、その際はお手数ですが作品ページから直接ライブラリ追加をお願い致します）。

※Pre-Add／Pre-Save機能を初めてご利用になる方は、最初にそれぞれの音楽アプリと「ToneDen」との連携が必要となります。

◾️ショートドラマ『地獄に落とす、その日まで』 【配信】2025年1月20日（火） DMMショートにて独占配信

【話数】全35話

【主題歌】戦慄かなの「LOVED ALL」 ▼キャスト

RUMI役／ 松川 星

月下 綾華役 ／久保乃々花

月下 翔太役 ／ 元之介

桐谷 里帆役 ／ 実倉 萌笑

村山 美玲役 ／ 宮瀬 彩加

小出役 ／ 川瀬 莉子

薊 千秋役 ／ 新沼 凛空 ▼スタッフ

＜チーフプロデューサー＞

八子 知泰（WOWOW）

＜プロデューサー＞

高橋 奨真（studio15） ／『あなたのことが死ぬほど嫌いです』、『マタニティリベンジ-今からあなたに復讐します-』ほか

箕島 悠茉（studio15）

高 由紀（WOWOW）

＜アソシエイトプロデューサー＞

西岡 広洋（WOWOW）

内田 美香（WOWOW）

＜監督・脚本＞

久保 軒松 from イケメンズ（改名予定あり）／『平成みたいだ』ほか

＜広報＞

吉田 拓哉（studio15）

【製作著作】

株式会社WOWOW

【企画／制作】

studio15株式会社

◾️＜戦慄かなのワンマンライブ2025 TOUR WINTER TOKYO ツアーファイナル＞ 日程：2025年12月30日（火）東京・渋谷WWW X

時間：開場16:00 - 開演17:00

料金：VIPチケット\12,000- 一般チケット\4,500- （+1D代）

チケット詳細：https://w.pia.jp/t/fabkanano/