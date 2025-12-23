井桁弘恵、チェックのミニスカ制服コーデに反響「CUTEすぎる」
モデル、女優の井桁弘恵が22日にインスタグラムを更新し、チェックのミニスカ制服姿を披露すると、ファンから「可愛すぎる！」「CUTE」といった反響が寄せられている。
【別カット】ミニスカ制服姿の全身ショット（3枚）
井桁が投稿したのは22日に放送された『Qさま!!』（テレビ朝日系）のオフショット。写真には、グレーのブレザーにチェック柄のミニスカート、ローフォーというコーディネートの彼女が、笑顔でカメラを見つめる様子が収められている。
彼女のミニスカ制服姿に、ファンからは「めっちゃ似合って素敵ですね」「ブレザーもスカートも可愛すぎる！」「CUTEすぎる」などの声が集まっている。
■井桁弘恵（いげた ひろえ）
1997年2月3日生まれ。福岡県出身。大学進学のために上京し、2018年には、ゼクシィのCMガールオーディションに合格。11代目CMガールとなる。2019年に出演した『仮面ライダーゼロワン』（テレビ朝日系）で女性ライダーを演じ注目を集めると、2021年にはトーク番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）のMCに抜擢。2026年2月には出演作『教場 Requiem』が劇場公開される。
引用：「井桁弘恵」インスタグラム（@igetahiroe23）
