¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/23¡Û²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬12·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£·ëº§14¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢É×¤ÇBACK-ON¤ÎKENJI03¤ÈÂ©»Ò¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸öÅÄ¤Ï¡Ö·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤·¤¿¡¼¡ª´Ý14Ç¯¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢²ÈÂ²¤ÇÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤½¤ê¤ãÂ©»Ò¤â¿ÈÄ¹¤¢¤¿¤·Ä¶¤¨¤Þ¤¹¤ï¾Ð¾Ð¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢É×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÈï¤êÊª¤ò¤·¤¿¸öÅÄ¤ÈKENJI03¤¬´ó¤êÅº¤¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢À®Ä¹¤·¤¿Â©»Ò¤È»×¤ï¤ì¤ëÃË¤Î»Ò¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ìë¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Ç´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö·ëº§14¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó½é´é½Ð¤·¡©¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤ª´é¸«¤¿¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥¤¥±¥á¥óÂ©»Ò¤¯¤ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤ÇÆ´¤ì¤ë¡×¡Ö²ÈÂ²3¿Í¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Öµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹¬¤»°î¤ì¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸öÅÄ¤Ï2011Ç¯12·î13Æü¡¢KENJI03¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2012Ç¯7·î16Æü¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢·ëº§14¼þÇ¯¤ò²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÊó¹ð
¢¡¸öÅÄÐÔÌ¤¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
