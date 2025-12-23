斉藤和義が、2026年1月8日よりテレビ朝日系で放送される松嶋菜々子主演ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』の主題歌を担当することを発表した。

本作は東京国税局・資料調査課に新設されたドラマオリジナル部署「複雑国税事案処理室」（通称・ザッコク）を舞台にした社会派エンタメドラマ。松嶋が演じる主人公・米田正子は、年間数億円規模の隠し所得を暴く鋭い調査力と、悪徳脱税者を許さない強い信念を武器に、個性豊かなメンバーとともに不正の裏側に迫る。キャストには、松嶋菜々子をはじめ、佐野勇斗、長濱ねる、千葉雄大に加え、高橋克実、そして大地真央、さらには寺尾聰らが名を連ねる。

主題歌となる新曲「鏡よ鏡」は、斉藤がドラマのテーマに合わせて書き下ろした楽曲。「打ちのめされても、自分の信念は決して自分を裏切らない」というメッセージを込め、揺れ動く感情や迷いを抱えながらも、一筋の光を見つけて歩き出す力強さを描いた楽曲とのことだ。本日公開された予告映像では「鏡よ鏡」の一部をいち早く聴くことができる。なお、同曲はドラマ初回放送翌日の1月9日に配信リリースされる。さらに、Apple Music / Spotifyでは本楽曲のPre-add / Pre-saveがスタート。事前登録すると、未公開のライブ写真を使用したオリジナル壁紙がもらえるキャンペーンが行われている。

◾️斉藤和義 コメント

今回、書き下ろしのオファーを頂き、“正直者が馬鹿を見ない”という世界観を曲に出来ればと思いました。松嶋さんとまたお仕事できると聞いたときは、心の尻尾がぐるんぐるん回りました（笑）。このドラマには、今の時代に必要な大切なメッセージが隠れていると思います。放送が待ち遠しいです。

◾️松嶋菜々子 コメント

国税調査官という、淡々としながらもきりっとした役柄に、斉藤和義さんのアップテンポな音楽が重なり、ドラマを一層引き立ててくださっています。ぜひ、ドラマの中でかかる曲も楽しみにご覧ください。

◾️テレビ朝日系『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』 2026年1月8日スタート ※初回６分拡大スペシャル 【毎週木曜】 午後９：00〜放送 ・公式ホームページ：https://www.tv-asahi.co.jp/okome/

・TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sraq1nkeu3

・X：https://x.com/okome_no_onna

・Instagram：https://www.instagram.com/okome_no_onna

・TikTok: https://www.tiktok.com/@okome_no_onna