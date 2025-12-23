氷川きよしが、2026年1月28日に発売する新曲「ほど酔い酒」のニュービジュアルおよび収録内容を解禁した。

約3年ぶりの演歌シングルとなる本作は、生きづらさを抱える現代を背景に、誰もが経験する小さな失敗や迷いを、寛容な心で受け止めていこうというメッセージが込められた、「ゆるしましょう」というフレーズが印象的な演歌楽曲になっているという。公開されたビジュアルは、楽曲の世界観に寄り添う落ち着いたトーンで構成され、凛とした佇まいの中に柔らかさを感じさせる仕上がりになっている。

また本作は、2026年1月31日から東京「明治座」をはじめとする、全国4都市をまわる『氷川きよし特別公演』を開催。その会場にて購入できる、劇場限定盤も同時発売される予定となっている。

劇場限定盤

さらに、氷川がこれまで主演をつとめた劇場作品の主題歌等を集めたアルバム『劇場主題歌集』の発売も決定した。こちらもシングル「ほど酔い酒」と同時発売となるため、ぜひチェックしていただきたい。

◾️シングル「ほど酔い酒」 劇場限定盤 2026年1月28日（水）発売

COCA-18317 ￥1,500（税込） ▼収録内容

M1.ほど酔い酒 （作詩：岸 快生／作曲：水森英夫／編曲：石倉重信）

M2.玄海魂 （作詩・作曲：氷川きよし 補作曲：水森英夫 編曲：伊戸のりお）

M3.愛燦燦 (作詩・作曲：小椋 佳 編曲：石倉重信)

他、各カラオケを収録

※収録内容が変更になる場合がございます。 ◆『氷川きよし特別公演』 明治座、御園座、新歌舞伎座、博多座、劇場限定盤

CEG₋118 ￥1,500（税込）

※各劇場公演中にご購入いただけます。 ▼収録内容

M1.ほど酔い酒 （作詩：岸 快生／作曲：水森英夫／編曲：石倉重信）

M2.玄海魂 （作詩・作曲：氷川きよし 補作曲：水森英夫 編曲：伊戸のりお）

M3.人あるがまま （原案：堤 泰之 作詩：岸 快生 作曲：水森英夫 編曲：石倉重信）

他、各カラオケを収録

※収録内容が変更になる場合がございます。

◾️アルバム『氷川きよし 劇場主題歌集』 2026年1月28日（水）

COCP-42629 \3,300(税込） ▼収録内容

きよしの森の石松

きよしの一心太助

きよしの銭形平次

浜町傾げ傘

きよしの大江戸千両纏

きよしのねずみ小僧

恋之介旅日記

革命前夜

恋、燃ゆる。

※収録内容が変更になる場合がございます。

◾️氷川きよし 特別公演

2026年1月31日から4都市の劇場で開催される座長公演！ ◆東京都 明治座

2026年1月31日（土）〜2月18日（水） ◆愛知県 御園座

2026年3月6日（金）〜18日（水） ◆大阪府 新歌舞伎座

2026年4月10日（金）〜19日（日） ◆福岡県 博多座

2026年4月25日（土）〜30日（木）

https://kiyoshihikawa.com/feature/gekijo2026