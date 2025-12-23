12月19日、新国立劇場バレエ団の公演「くるみ割り人形」を鑑賞された天皇ご一家。

「愛子さまも願い出を受けた公務として、バレエをご覧になるのは初めてです。時折オペラグラスを使いながら熱心に鑑賞し、カーテンコールでは約10分間、拍手を送られていたそうです」（皇室担当記者）

クリスマスシーズンの定番演目であることを意識されたのだろうか、ご一家は“ワインカラー”のリンクコーデでお出ましに。天皇陛下はネクタイ、雅子さまはインナーに、それぞれワインカラーを取り入れ、愛子さまは光沢の美しい、メタリック感のあるワインレッドのワンピースをお召しになっていた。

愛子さまの珍しいドレスアップ姿に、X上では喜びの声が相次いだ。

《敬宮愛子さま、ワインカラーのワンピースがしっとりとして且つ華やかでお似合いです》

《クリスマスの時期に相応しい装いですね。そしてさりげなくのリンクコーデ素敵です》

《敬宮さまのワインレッド？のお召し物ステキ》

「くるみ割り人形」の美しい音楽を楽しみ、また踊りをご覧になりながら、天皇ご一家はひと足早いクリスマスのひと時を楽しまれたことだろう。