明日24日(水)から25日(木)は全国的に雨。特に関東など太平洋側で雨脚が強まる見込み。上空の気温がこの時期としては高いため、北海道などでも雪ではなく雨の降る所が多くなりそう。今年のクリスマスイブとクリスマス当日は、お出かけには雨具を。

明日24日は全国的に傘の出番

明日24日(水)は、全国的に雨が降るでしょう。



前線を伴った低気圧が日本海を進み、本州南岸にも新たに低気圧が発生する見通しです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になります。九州や近畿の早い所では今日23日(火)の夜から雨が降り始め、東海でも日付の変わる頃から雨の降る所がありそうです。明日24日(水)の朝には雨の範囲がさらに広がり、九州から関東、北陸にかけて広く雨が降るでしょう。落雷や急な強い雨に注意が必要です。





東北と北海道も、日中は雨の降り出す所が多い見込みです。上空の気温がこの時期としては高いため、雪の降る所は標高の高い地域が中心で、明日24日(水)は広い範囲で雨となるでしょう。

明後日25日も広範囲で雨 九州は午後になると天気回復

明後日25日(木)も、雨の降りやすい状態が続きます。神奈川県では25日(木)に大雨警報の可能性が【中】と出ています。短期間にザっと強まる雨にご注意ください。また、北陸など日本海側では次第に風も強まり、横殴りの雨になりそうです。



一方、九州では次第に雨雲が抜けて、午後は晴れ間の出る所があるでしょう。