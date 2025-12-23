ザ・リッツ・カールトン大阪が、苺とスイーツの饗宴「ストロベリーアフタヌーンティー」と「ストロベリーアフタヌーンブッフェ―サロン デュ ストロベリー―」を開催。

苺を使った多様なスイーツと料理のほか、フレッシュ苺も楽しめます☆

ザ・リッツ・カールトン大阪「ストロベリーアフタヌーンティー」

期間：2025年12月26日（金）〜

ザ・リッツ・カールトン大阪が2025 年12月26 日より、苺を使ったアフタヌーンティーやブッフェを展開！

「ザ・ロビーラウンジ」では、さまざまな苺スイーツを楽しめる「ストロベリーアフタヌーンティー」が提供されます。

イタリア料理「スプレンディード」には、アフタヌーンブッフェとランチブッフェに、苺を使った料理やスイーツが登場☆

ザ・ロビーラウンジ アフタヌーンティー「ストロベリーアフタヌーンティー」

期間：2025年12月26日（金）〜2026年3月9日（月）

時間：12:00 p.m. 〜 7:00 p.m.

場所：ザ・ロビーラウンジ（1階）

価格：

ストロベリーアフタヌーンティー 7,800円（税・サ込） ※2026年1月5日〜

ストロベリーアフタヌーンティー(オリジナルカクテル付き) 9,800円（税・サ込） ※2025年12月26日〜2026年1月4日

ザ・リッツ・カールトン シグネチャーアフタヌーンティー（グラスシャンパーニュ、お土産のマカロン3個付き）12,000円（税・サ込）※2025年12月26日〜2026年3月9日

予約：電話 06-6343-7020（レストラン予約） 10:00 a.m.〜7:00 p.m.、Web

スイーツ：

ストロベリームースとクランチココナッツジャンドゥーヤほうじ茶プディングとキャラメルバナナシャンティーストロベリーゼリーとピスタチオクリームバニラストロベリーオペラミルクチョコレートガナッシュとナッツサブレヘーゼルナッツチョコレートスイスパンバシルチーズスコーンプレーンスコーンクロテッドクリームストロベリージャム

セイヴォリー：

海老と蛸のマリネ カリフラワークーリーローストビーフと苺のブリニサンドスモークサーモンムースとオシェトラキャビア もなかほうれん草とクルミのタルト 生ハムとパルメザン

ホテル1階の「ザ・ロビーラウンジ」では、2026年も旬の苺を贅沢に使った「ストロベリーアフタヌーンティー」を開催。

今回のスイーツは、エグゼクティブペストリーシェフ フレデリックが、日本の上質な苺の魅力を追求しました。

ブラックベリーティーやほうじ茶、チョコレートにナッツ、チーズなど苺と相性の良い濃厚な味わいの素材を厳選。

苺との新たなマリアージュを提案します！

「ほうじ茶プディングとキャラメルバナナシャンティー」は、スモーキーな風味のほうじ茶プティングに甘さとコクが絶妙なキャラメルジャムを忍ばせたスイーツ。

バナナシャンティーとフレッシュストロベリーで仕上げ、苺の新たな可能性を感じさせる一品です。

エメンタールチーズを練りこんだ「バジルチーズスコーン」は、ストロベリーソースとのマッチングを楽しめます☆

また、フランス発祥ともいわれているブリオッシュスイスを進化させた「ヘーゼルナッツチョコレートパンスイス」は、フランス出身のシェフ フレデリックならではの逸品。

ヘーゼルナッツカスタードをブリオッシュで包み込み、甘酸っぱい苺のスイーツとも相性抜群です。

バンケットシェフ片山が手掛けるセイヴォリーも、季節の食材を使用したメニュー揃い。

「ローストビーフと苺のブリニサンド」をはじめ、エレガントなピンクのメニューが登場します！

ピアノの生演奏による優しい音色に包まれた店内で、優雅な午後のひとときを過ごせるアフタヌーンティーです☆

イタリア料理「スプレンディード」アフタヌーンブッフェ「ストロベリーアフタヌーンブッフェ―サロン デュ ストロベリー―」

期間：2025年12月26日（金）〜 2026年3月10日（火）

時間：2:30 p.m.〜5:00 p.m.（90 分制／最終入店3:30 p.m.）

※2:30 p.m. 〜 2:45 p.m. 入店、2:45 p.m. 〜 3:00 p.m. 撮影タイム、3:00 p.m. 〜 ブッフェスタート

場所：イタリア料理「スプレンディード」

価格：

平日 大人 1人 7,000円（税・サ込）／お子様 3,500円（税・サ込）

土日・祝日、2025年12月31日（水）〜2026年1月2日（金） 大人 7,500円（税・サ込）／お子様 3,750円（税・サ込）

※お子様は6歳〜12歳、未就学のお子様は無料

予約：電話 06-6343-7020（レストラン予約） 10:00 a.m.〜7:00 p.m.、Web

スイーツ：

チョコレートコーティングストロベリームース ロリポップピスタチオといちごのカクテルいちご大福いちごとホワイトチョコレートムースアーモンドクッキーチーズケーキムース オレンジゼリーといちごほうじ茶ストロベリープディングジャンドゥーヤチョコレートとブラックベリーティーシャンティーストロベリーオペラアラグァニチョコレートガナッシュアーモンドクッキーいちごとココナッツのパンナコッタいちごティラミスいちごのタンジェリーヌ

ホールケーキ：

いちごのマーブルチョコレートパウンドケーキストロベリーソースストロベリーケーキと抹茶シャンティーストロベリーとタナリヴィアチョコレートケーキ

セイヴォリー：

いちごとビーツのブルスケッタソーセージとモッツァレラのサンドイッチブロッコリーとズワイガニのキッシュトリュフ風味のポテトヴルーテ エビと松の実冬根菜と黒オリーブのポークフリカッセ4 種類のチーズとリンゴのトロトレパスタマスカルポーネリゾット バルサミコイチゴ鶏もも肉のコンフィ セロリとカカオニブのサラダホキのフライといちご塩

チョコレートファウンテン：

マシュマロストロベリーチョコレートヘーゼルナッツサブレチョコレートケーキストロベリーチョコレートトリュフ抹茶トリュフマドレーヌフリーズドライストロベリー抹茶パウダーココアパウダークランチダークチョコレートパールクランチミルクチョコレートパール

ライブデザート：あたたかいチョコレートケーキ バニラアイスクリームストロベリー

バレンタインシーズンの訪れとともに、チョコレートに心惹かれる季節が到来。

ザ・リッツ・カールトン大阪で、毎年好評のストロベリーブッフェに、様々な形で”チョコレート“をマッチングさせた「ストロベリーアフタヌーンブッフェ―サロン デュ ストロベリー―」が開催されます！

苺を使った多彩なスイーツが楽しめるほか、風味や酸味・甘みをダイレクトに味わえるフレッシュ苺を今回も用意。

「ジャンドゥーヤチョコレートとブラックベリーティーシャンティー」は、ヘーゼルナッツジャンドゥーヤの上に、ホワイトチョコレートで包んだ甘酸っぱいストロベリーゼリーをのせたスイーツです。

ブラックベリーティームースとフレッシュいちごで仕上げられています。

ホテル自家製のマスカルポーネチーズで作ったマスカルポーネストロベリームースに、ほろ苦いティラミスを合わせた「いちごティラミス」なども登場します！

今回のチョコレートファウンテンは、カカオ本来の風味が際立つ、香り高いダークチョコレートで提供。

ストロベリーマシュマロやマドレーヌなど、シェフ特製のスイーツをディップして、濃厚なカカオと果実の甘さが溶け合う贅沢なマリアージュを楽しめます。

また、ライブステーションでは、目の前で仕上げる「あたたかいチョコレートケーキ バニラアイスクリームストロベリー」を用意。

あたたかいフォンダンショコラに果実味溢れるストロベリーコンポートを重ね、お客様の目の前でバニラアイスクリームをのせて仕上げます。

チョコレートの温もりと、アイスクリームの冷たさが織りなす絶妙なハーモニーも楽しめるメニューです！

イタリア料理「スプレンディード」料理長 青嶋 誠之が手掛けるセイヴォリーは全9種。

旬の食材を活かした料理から、伝統料理にインスパイアされたメニューなど、イタリアの食文化の奥深さを知り尽くしたシェフ青嶋ならではのラインナップが用意されます。

ビーツの甘さと酸味が苺の風味を引き立てる「イチゴとビーツのブルスケッタ」や、バルサミコでソテーしたイチゴを添えたマスカルポーネのリゾットなどは、旬の食材を活かした料理。

「4種類のチーズとリンゴのトロトレパスタ」は、伝統的なイタリアの料理からインスパイアされたメニューです！

華麗な芸術が息づくトスカーナ地方の別荘を彷彿させる雰囲気の中、甘い苺の香りに囲まれて、イマーシブなストロベリーの祭典を堪能できます！

ランチブッフェ「ウィンターストロベリーランチブッフェ」

期間：2025年12月26日（金）〜2026年3月11日（水）※平日限定

時間：11:30〜14:00（120分制）

価格：平日 大人 7,000円（税・サ込）／子供 3,500円（税・サ込）

場所：イタリア料理「スプレンディード」

予約：電話 06-6343-7020（レストラン予約）、Web

イタリア料理「スプレンディード」では、ストロベリーの魅力をたっぷり味わえるバリエーション豊かな「ウィンターストロベリーランチブッフェ」も提供。

苺を使った料理の数々や目の前で仕上げる「ホワイトボロネーゼのリングイーネ」などが用意されます。

苺を使った料理には、赤ワインとストロベリーのソースを添えたサーロインのローストビーフのほか、ストロベリードレッシングがアクセントとなるメニューも！

「ハムとトレヴィスのサラダ ストロベリードレッシング」や「ビーツといちごの冷たいブルーテ」などが楽しめます。

さらに、グラタンやビーガン料理など、幅広いラインナップを展開。

苺をふんだんに取り入れたスイーツでは「ストロベリームースとオレンジブロッサムシャンティー」や「ストロベリークリームタルト」などが提供されます。

さらにアフタヌーンスイーツブッフェ「ストロベリーアフタヌーンブッフェ-サロン デュ ストロベリー-」で楽しめる、チョコレートファウンテンも登場。

甘酸っぱいストロベリースイーツと相性抜群のダークチョコレートを使ったチョコレートファウンテンです！

伝統的な中にもコンテンポラリーなエッセンスが光るお料理を愉しめるイタリア料理「スプレンディード」で、旬の味覚を堪能できます。

苺を使ったスイーツが楽しめるアフターヌーンティーに、フレッシュ苺やチョコレートファウンテンも登場するブッフェも。

ザ・リッツ・カールトン大阪「ストロベリーアフタヌーンティー」は、2025年12月26日〜2026年3月9日まで提供です！

※写真はイメージです

※メニューは予告なく変更となる場合があります

