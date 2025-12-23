中国が最近建設した3カ所のサイロ（地下格納庫）基地に大陸間弾道ミサイル（ICBM） 100発以上を配備した可能性が高く、軍備統制会談の意志はないという内容が米国防総省（戦争省）の報告書草案に含まれたと、ロイター通信が22日（現地時間）報じた。

国防総省は毎年、中国の軍事力を評価した報告書を作成し、議会に提出する。今年の報告書はまだ提出されていない。

草案によると、国防総省は中国がモンゴルとの国境近隣にあるサイロ基地に固体燃料方式の「DF−31」ICBM100発以上を配備した可能性が高いことを把握した。

国防総省は以前にもこうしたサイロ基地の存在を公開したが、ミサイルの数量にまで言及したのは今回が初めてだ。新しく配備されたミサイルの潜在的目標物が何かについて国防総省は特定しなかった。

報告書の草案によると、中国の核弾頭保有量は2024年基準で600発序盤にとどまっているとみられる。これは「数年前と比較して生産ペースが鈍化」したことを反映すると評価した。ただ、中国の核兵器開発は進行中であり、2030年まで核弾頭保有量が1000個を超えると予想されると伝えた。

報告書草案は「北京が包括的な軍備統制議論を進める意志を見せる兆候は全くない」とし、中国が軍備統制交渉に参加する意志がないと評価した。トランプ米大統領は中国・ロシアと非核化案を推進することも可能と明らかにしたが、報告書によると、中国は非核化に関心がないことが明らかになった。

また報告書の草案は中国の軍事力増強を説明し、中国が2027年末までに台湾を相手に戦争で勝利できる力量を備えることだと分析した。中国は武力を動員して台湾を掌握するための軍事的選択肢を精巧化していて、その一環として中国本土から1500〜2000海里（2780〜3700キロ）離れた地域を打撃するシナリオも含まれる可能性があると明らかにした。