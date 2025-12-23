5つの機能で目の健康をサポート！ハーバー研究所「明々源」

ハーバー研究所は、目の不快感を和らげる機能性関与成分を配合した『明々源』を機能性表示食品にリニューアル。

2026年2月19日(木)より、通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）および全国のショップハーバーにて発売します。

ビルベリー果実を100％使用したエキスやルテインを配合し、目の疲労感緩和や潤いサポートなど5つの機能で目の健康維持を助けるサプリメントです。

ハーバー研究所「明々源」

発売日：2026年2月19日(木)

価格：2,800円(税込)

販売場所：通信販売、全国のショップハーバー

内容量：25.5g(0.425g×60粒) ※内容物15g(0.25g×60粒)

一日摂取目安量：2粒

届出番号：J379

『明々源』は、ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン、ゼアキサンチンの3つの機能性関与成分を配合した機能性表示食品としてリニューアルして登場。

日々の生活の中で酷使しがちな目の健康維持をサポートするために開発されました。

ハーバー研究所は創業以来、美しさには内側と外側からのケアが重要であると考える「内外美容」を提唱。

自然から授かった力を大切にし、健康に保つことでいきいきと輝かせるという理念に基づき、本商品も開発されています。

3つの機能性関与成分と5つの機能

本品には「ビルベリー由来アントシアニン」「ルテイン」「ゼアキサンチン」が含まれており、以下の5つの機能が報告されています。

1. ピント調節機能

2. 目の潤いサポート（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業で不足しがちな潤いを助ける）

3. 目の疲労感緩和

4. 光ストレスから目を保護（紫外線・ブルーライトなどから保護）

5. コントラスト感度の改善（ぼやけの軽減によりくっきり見る力）

さらに、ルテイン・ゼアキサンチンには、健常な高齢者の加齢に伴い低下する認知機能の一部である判断力（変化する状況に応じて適切に対処したり、推論したりする能力）や、注意力（一つのことに集中したり、複数の物事に注意を向けられる能力）を維持する機能があることも報告されています。

サポート成分と飲みやすさへのこだわり

見る健康に必要な3種のビタミンB群（ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB12）をサポート成分として配合。

加えて、摂取した栄養素の働きをサポートする黒胡椒抽出物（ピぺリン）も配合されています。

形状には飲みやすく体内で溶けやすいソフトカプセルを採用しており、体内での吸収を助ける設計。

年齢とともに目のお悩みが出てきた方、パソコンやスマートフォンをよく使う方、ぼやけが気になる方におすすめのアイテムです。

【栄養成分表示：2粒(0.85g)当たり】

エネルギー：4.8kcal

たんぱく質：0.26g

脂質：0.32g

炭水化物：0.22g

食塩相当量：0〜0.015g

【機能性関与成分】

ビルベリー由来アントシアニン：43.2mg

ルテイン：10mg

ゼアキサンチン：2mg

【原材料名】

食用サフラワー油(国内製造)、ビルベリーエキス、黒胡椒抽出物／ゼラチン、グリセリン、マリーゴールド色素、ミツロウ、リンゴ酸、カカオ色素、ビタミンB6、ビタミンB1、β-カロテン、ビタミンB12

※アレルギー物質 表示対象品目：ゼラチン

【摂取上の注意】

一日摂取目安量を守ってください。

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。

食品によるアレルギーが認められる方は、原材料名をご確認ください。

開封後はなるべく早めにお召し上がりください。

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

【機能性表示食品について】

※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

※本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。

※本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦（妊娠を計画している者を含む。）及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。

※疾病に罹患している者は医師に、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に摂取について相談してください。

※体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

ハーバー研究所『明々源』の紹介でした。

