無脳症の診断を受けた胎児を出産し臓器提供で他の子どもたちに希望を伝えた夫婦のエピソードが多くの人たちに反響を与えている。

米FOX13は22日、アンドリュー・フォードさんとキャサリン・モーンハインウェイさん夫婦の話を公開した。

報道によると、夫婦は7月に妊娠14週目の超音波検査で胎児が無脳症という診断を受けた。この疾患の場合、大部分が妊娠中絶を選択するが、夫婦は悩んだ末に異なる決定を下した。

過去に視聴した米国の医学ドラマ『グレイズ・アナトミー』で無脳症の子供を出産して臓器を寄贈する場面を思い出したキャサリンさんは娘を出産して別の命を生かす助けにしようと心を決めた。

そうして生まれた娘のヘブンちゃんはわずかな時間だけ家族の懐で愛を受けた後、臓器を寄贈して死亡した。ヘブンちゃんの心臓弁膜は寄贈され、他の臓器と組織も重症患者治療に使われる予定だ。

フォードさんは「ヘブンは私に抱かれたまま安らかに旅立った。子どもと一緒にいた時間はとても短かったが、どんな瞬間にも代えがたい」と話した。

病院関係者は「別の命を生かすというひとつの目標で子どもを臨月まで育てるのは絶対に容易ではない。本当に驚くほど偉い夫婦だ」と話した。

無脳症は胎児の神経管欠損で発生する先天的疾患で、妊娠初期に脳と頭蓋骨がまともに形成されないことが特徴だ。この疾患があれば大脳の大部分と頭蓋骨の一部が欠如し、通常は妊娠中の超音波検査で診断される。

原因はひとつに断定できないが、葉酸（ビタミンB9）不足が重要なリスク要因とされている。そのほかにも遺伝的要因、妊娠初期の特定薬品露出、妊婦の健康状態、環境的要因などが複合的に作用するとみられる。

現在の医学では治療方法がなく、生まれても生存率が極めて低く出生直後数時間から数日で死亡するケースが多い。