ヤマハは、車載スピーカー向けの新技術として、スピーカーから車体パネルに伝わる不要な振動を抑制することで車室内の音質を大幅に改善するという振動抑制機構「Isolation Frame」を発表した。今後、量産化に向けて国内外の自動車メーカーに提供を開始する。

スピーカーごとに最適化されたバネにより、車体パネルに伝わる不要な振動を抑制する機構。これにより、入力レベルの上昇に伴って発生する異音や共振音を低減し、音響チューニング上の制約を解消する。

自動車の車内空間は、多彩な音響エンターテインメントを楽しむ“セカンドリビング”へと進化しており、それに合わせてさらなるオーディオ品質の向上が求められている。

一方で、スピーカーの振動がドアパネルに伝わって生じる異音や共振音は、音楽の質感を損ない快適性の低下をもたらす大きな要因となっているという。

Isolation Frameを投入することで、スピーカー本来の性能を最大限に発揮できるようになるため「リズム楽器の力強さや中低音楽器の豊かな響きを、より自然でクリアに再現し、快適な車室音響空間を実現する」とのこと。