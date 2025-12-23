ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」にて、お正月イベントを開催。

大晦日限定の宿泊特典や新年にふさわしい獅子舞などで、2026年の幕開けを祝います！

ホテル ユニバーサル ポート／ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ「2026 お正月イベント」

期間：2025年12月31日（水）〜2026年1月1日（木・祝）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」が、お正月イベントを開催。

新年の幕開けを寿ぐ「太神楽・獅子舞練り歩き」が実施されるほか、大晦日限定の宿泊特典なども用意されます☆

元旦イベント「太神楽・獅子舞練り歩き」

開催日：20265年1月1日（木・祝）

開催時間：8:30〜10:30

開催場所・時間：

ホテル ユニバーサル ポート〈太神楽〉1Fロビー（10:00〜10:30）、〈獅子舞練り歩き〉館内各所（9:30〜9:50）

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ〈太神楽〉1Fロビー（9:00〜9:30）、〈獅子舞練り歩き〉館内各所（8:30〜8:50）

※内容や時間は当日の状況により変更となる場合があります

2026年1月1日はお正月イベントとして、日本の伝統芸能「太神楽」と「獅子舞」の練り歩きを実施。

厄を払い、福を招くといわれる縁起の良いパフォーマンスで、新年の幕開けを華やかに彩ります☆

太神楽は約四百年の歴史を持つ、獅子舞と曲芸（傘回しなど）を中心とした伊勢発祥の伝統芸能です。

太神楽の曲芸には様々な道具が使われますが、それぞれに末広がりや益々の繁栄など、大変おめでたい意味が込められています。

そして、獅子舞による“噛みつき”には家内安全・学業成就・五穀豊穣・無病息災など、さまざまなご利益が！

新年の縁起を担いで、家族みんなで楽しめる催しです☆

大晦日限定宿泊特典「注染手ぬぐい」

宿泊日：2025年12月31日（水）

大晦日に宿泊した人への限定の特典として、大阪の伝統技法「注染（ちゅうせん）」で染め上げたてぬぐいをプレゼント。

2026年の干支である「午」や大阪名物をデザインしたオリジナルグッズで、1室につき1枚もらえます！

大阪の伝統技法「注染」は、明治時代から続く日本独自の染色技法です。

染る必要のない部分に職人が糊（のり）で土手を施し、上から染料を注いで一気に染め上げます。

生地の両面が美しく染まり、柔らかな風合いと深みのある色合いが特徴。

大阪・堺を中心にその技が受け継がれてきました。

オリックス・ホテルマネジメントでは、“地域の魅力や文化をホテルでの滞在を通して体験していただくこと”を大切にした“地域共創”の取り組みを推進中。

大阪で長く愛されてきた注染が理念に沿う伝統技術であり、地域文化の継承に寄与するものとして、今回の特典に採用されました。

手ぬぐいは「初遊び」をテーマに、日本の伝統的なお正月遊びや縁起物、2026年の干支である「午」を取り入れたデザイン。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ出かける宿泊者が多いことから「めでたい新年の始まりに、思いきり“遊び”を楽しむ」という想いがデザインにも反映されています。

デザイン・製作は、大阪・堺の注染工房が担当。

羽子板や鯛などの正月モチーフに加え、たこ焼きなど大阪らしいユーモアも盛り込み、華やかでかわいらしい図案に仕上げられています。

新しい一年の幕開けが、より楽しく思い出深いものになるよう、地域の文化とともに届ける特典です！

新年の幕開けを寿ぐ「太神楽・獅子舞練り歩き」と、大晦日限定の宿泊特典。

ホテル ユニバーサル ポート／ヴィータの「2026 お正月イベント」は、2025年12月31日〜2026年1月1日に開催です☆

ホテル ユニバーサル ポート、ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

